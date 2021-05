Russiske medier: Skoleskytter drept i Russland

Den andre skoleskytteren i Kazan er drept, melder russiske medier. Minst elleve personer ble drept, opplyser myndighetene. En 17 år gammel gutt er pågrepet.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 1 time siden

Ifølge statlige medier er det en lærer og åtte elever blant de drepte. Nødetatene opplyser at 13 personer er såret etter skyteepisoden.

Nyhetsbyrået Tass melder at to personer begynte å skyte ved skolen tirsdag, og øyenvitner sier det fortsatt kunne høres skudd fra skolen etter pågripelsen. Lokale medier skriver at den andre gjerningsmannen tok gisler og barrikaderte seg inne i lokalene.

En lokal nyhetsformidler har lagt ut et bilde på Twitter av det som skal være den pågrepne skytteren, en 17 år gammel tidligere elev ved skolen.

Elever skal ha flyktet i panikk gjennom vinduene da skole 175 øst i byen ble angrepet. En lærer sier han var i klasserommet da han først hørte en eksplosjon og deretter skyting. Også en annen kilde forteller om en eksplosjon og røyk som steg opp fra bygningen.

Regionpresident Rustam Minnikhanov i Tatarstan besøker åstedet i Faizi-gaten, skriver radiostasjonen Kommersant på Twitter og viser til Tass.

Kazan er Russlands femte største by og ligger drøyt 700 kilometer øst for Moskva, ved elven Volga.