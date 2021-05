Netanyahu: Israel trapper opp angrepene mot Hamas

Statsminister Benjamin Netanyahu sier Israel vil trappe opp angrepene mot militante palestinere på Gazastripen.

Røyk fra Gaza by tirsdag etter israelske angrep. Foto: Hatem Moussa / AP / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Netanyahu kom med uttalelsen etter et møte med den israelske forsvarsledelsen tirsdag ettermiddag.

– Siden i går har hæren utført hundrevis av angrep mot Hamas og Islamsk jihad på Gazastripen, og vi vil ytterligere intensivere våre angrep, sa han.

Tidligere på tirsdagen ble to kvinner drept da raketter som ble skutt opp fra Gazastripen, slo ned sør i Israel.

Israels forsvarsminister kalte tirsdag inn reservister etter det siste døgnets kraftige opptrapping av konflikten mellom Israel og militante palestinske grupper.

Les også To kvinner drept av raketter sør i Israel

Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Foto: AP / NTB

Det israelske rakettforsvarssystemet Iron Dome i aksjon mot palestinske raketter i den israelske byen Ashkelon tirsdag. Også byen Ashdod lenger nord er blitt truffet av raketter avfyrt fra Gazastripen. Foto: Ariel Schalit / AP / NTB

Rakett skal ha truffet skole

Raketter fra Gazastripen rammer nå mål lenger nord i Israel, ifølge den israelske hæren. Tirsdag ettermiddag gikk luftvernsirenene i kystbyen Ashdod, som ligger fire mil sør for Tel Aviv.

To raketter rammet Ashdod, ifølge politiet. Seks andre skal ha truffet Ashkelon, som ligger noe lenger sør.

Israelske medier skriver at en av rakettene traff en skole der det ikke var undervisning.

Hamas-bevegelsens væpnede gren har tatt på seg ansvaret for rakettangrepene mot Israel de siste dagene. Også flere andre væpnede palestinske grupperinger skal ha deltatt i angrepene.

Les også Midtøsten-ekspert mener Hamas har tatt en kjempesjanse: – Dette er en krigserklæring

Israels militære opplyser tirsdag morgen at de har drept 15 medlemmer av Hamas og Islamsk hellig krig, etter kraftig rakettskyting fra de militante palestinske gruppene. Foto: Khalil Hamra / AP / NTB

Forsvarsminister Benny Gantz beordret tirsdag mobilisering av 5.000 reservister som skal stå klar til å styrke Israels forsvar sør i landet, het det i en uttalelse fra den israelske hæren.

Israel rettet nye luftangrep mot Gazastripen i morgentimene tirsdag, mens Hamas og andre væpnede grupper fortsatte sine rakettangrep mot Israel.

Blant målene som skal ha blitt truffet er et høyhus der en Hamas-leder bodde og to grensetunneler som militante palestinske grupper var i ferd med å bygge. Opptrappingen skjer etter uker med en anspent situasjon i Jerusalem, der en betent eiendomskonflikt har bidratt sterkt til uroen.

Les også Søreide: Frykter at Jerusalem-uro kommer ut av kontroll

Røyk og ild fra Gazastripen etter israelske angrep mandag kveld. Foto: Hatem Moussa / AP / NTB

KN-ansatt mistet barna

Tirsdag ble det meldt at minst 25 palestinere, blant dem ni barn, var drept i Gaza, de fleste i luftangrep. Det opplyser helsemyndighetene i området.

Kirkens Nødhjelp opplyser til NTB at en ansatt på Gazastripen mistet alle sine fem barn i et av nattens angrep.

– Vi i Kirkens Nødhjelp er i dag i dyp sorg etter tragedien som har rammet en av våre kolleger i landprogrammet vi har sammen med danske Folkekirkens Nødhjælp. Vi oppfordrer nå inntrengende partene til å respektere folkeretten, at sivile beskyttes og aldri er et mål, sier Dagfinn Høybråten, generalsekretær i Kirkens Nødhjelp.

Tre barn ble drept i et angivelig israelsk angrep i Beit Hanoun nord på Gazastripen, blant dem en ti år gammel jente, ifølge palestinske medier. Israel opplyser på sin side at de tre barna ble drept av en rakett som palestinerne selv hadde skutt opp, skriver Times of Israel.

Les også Israel angrep Gazastripen etter rakettangrep

Hamas avfyrte mandag syv raketter mot Israel, som svar på israelske sikkerhetsstyrkers maktbruk mot palestinske demonstranter ved al-Aqsa-moskeen i Øst-Jerusalem. Israel svarte på rakettangrepet ved å angripe mål på Gazastripen. Foto: AP / NTB

300 raketter mot Israel

Ifølge det israelske militæret var 15 av de drepte på Gazastripen medlemmer av militante grupper. Disse gruppene har siden mandag avfyrt mer enn 300 raketter mot Israel. Ifølge avisen Haaretz er 31 innlagt på sykehus i Ashdod i Israel etter rakettskytingen, og tilstanden er alvorlig for en av dem.

Det israelske forsvaret (IDF) opplyser at landets rakettforsvarssystem Iron Dome har en suksessrate på 90 prosent, slik at flesteparten av rakettene som skytes opp fra Gazastripen, blir skutt ned før de treffer mål i Israel. I tillegg har rundt en tredel av alle rakettene som er blitt skutt opp fra Gazastripen det siste døgnet, falt ned før de krysset grensen, opplyser en IDF-talsperson ifølge DPA.

Det store antallet raketter som ble skutt opp, har trolig ført til drepte og sårede på Gazastripen, uttaler vedkommende.

En såret palestiner ble evakuert fra gamlebyen i Øst-Jerusalem mandag, der det var voldsomme sammenstøt mellom palestinske demonstranter og israelske sikkerhetsstyrker. Foto: AP / NTB

To ledere drept

Bombardementet startet etter timer med sammenstøt mellom palestinere og israelske sikkerhetsstyrker, hovedsakelig i Jerusalem, men også på Vestbredden. Over 700 palestinere ble såret, inkludert nær 500 som ble behandlet på sykehus.

– Siden klokken 18 i går kveld har terroristgrupper i Gaza uten stans avfyrt raketter mot israelske sivile. Klokken er nå 4 om morgenen. Det er ti timer med rakettangrep, skrev det israelske forsvaret på Twitter tirsdag morgen.

Islamsk hellig krig, som er en av de største militante palestinske gruppene på Gazastripen, opplyste tirsdag at to av gruppens ledere ble drept i israelske luftangrep i løpet av natten.

Israel har besvart rakettangrepene med 130 luftangrep utført av kampfly og helikoptre, rettet mot militære mål på Gazastripen, ifølge den israelske hærens talsmann Jonathan Conricus.

Røyk fra Gaza by tirsdag etter israelske angrep. Foto: Hatem Moussa / AP / NTB

Internasjonal bekymring

Eskaleringen er svært bekymringsfull, uttalte FN tirsdag.

– Vi fordømmer all vold og all oppfordring til vold, etnisk splittelse og provokasjoner, sa Rupert Colville, talsmann for FNs høykommissær for menneskerettigheter (OHCHR).

Norges utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) ga mandag kveld uttrykk for et tilsvarende syn.

– Flere titalls raketter er skutt fra Gaza mot Israel og Jerusalem. Dette er fullstendig uakseptabelt. Israel svarer med omfattende militære operasjoner mot de væpnede gruppene i Gaza. Dette er en farlig eskalering, sa Søreide til NTB. Hun tar til orde for å dempe konfliktnivået.

Også USA ba Israel og palestinerne om å roe ned situasjonen.

Mandag ble det hasteinnkalt til møte i FNs sikkerhetsråd. Der la Norge frem et utkast til en Jerusalem-uttalelse, men USA satte foten ned for den. Søreide varslet senere mandag kveld at Norge vil gjøre et nytt forsøk.

Røyk fra Gaza by tirsdag etter israelske angrep. Foto: Adel Hana / AP / NTB

Fakta Striden om Jerusalem Etter FNs delingsplan for det britiske Palestina-mandatet fra 1947 skulle Jerusalem, som er en hellig by for flere religioner, være under internasjonal kontroll. Planen ble aldri satt ut i livet. Etter krigen i 1948 ble byen delt mellom Israel, som tok Vest-Jerusalem, og Jordan som tok kontroll i øst. Israel okkuperte Øst-Jerusalem under seksdagerskrigen i 1967 og har senere annektert området. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig. Over 320.000 palestinere bor i Øst-Jerusalem. I tillegg bor rundt 210.000 israelere i bosetninger i det annekterte området. Jerusalems gamleby med Haram al-Sharif/Tempelhøyden ligger i Øst-Jerusalem. Jordan har i henhold til Oslo-avtalen det formelle overoppsynet med al-Aqsa-moskeen og Klippedomen på Haram al-Sharif, og jøder har ikke lov til å be der. Jøder ber ved Vestmuren, også kjent som Klagemuren, som de regner for å være en del av støttemuren rundt høyden da tempelet sto der. Les mer