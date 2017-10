Donald Trump antyder at hjelpearbeidet på orkanrammede Puerto Rico snart bør avsluttes. Ordføreren i øyens største by hevder Trump kan utløse et «folkemord».

På Twitter torsdag skrev Trump at statlige hjelpearbeidere og militæret ikke kan være på den karibiske øyen i det uendelige.

– Elektrisiteten og infrastrukturen var en katastrofe før orkanene, skrev presidenten.

Meldingene ble lagt ut før Kongressen skulle stemme om en bevilgning til nødhjelpsinnsatsen for California, Texas, Florida og Puerto Rico.

Forslaget om å bevilge ytterligere 18,7 milliarder dollar til USAs fond for katastrofehjelp, ble vedtatt av Representantenes hus. I tillegg ble det vedtatt å bevilge 16 milliarder dollar til en statlig forsikringsordning for flomofre, og 557 millioner til brannslukking vest i USA.

Amerikansk territorium

Puerto Rico er amerikansk territorium, og de 3,4 millioner innbyggerne er amerikanske statsborgere. I september ble øyen hardt rammet av orkanene Irma og Maria.

Myndighetene på øyen har klaget over nødhjelpsinnsatsen til føderale myndigheter, noe som har fått Trump til å refse øyen for manglende takknemlighet.

Mandag offentliggjorde Puerto Ricos guvernør, Ricky Rosselló, et brev til Trump på Twitter der han ber om ytterligere 4,6 milliarder dollar i hjelp. Han skriver at øyen er takknemlig for det den har fått så langt, men at den fortsatt trenger mer.

– Gjør vondt verre

Ordføreren i Puerto Ricos hovedstad San Juan, Carmen Yulin Cruz, er ikke like forsiktig i sine uttalelser om Trumps hjelpeinnsats.

I et brev til en representant i Kongressen skriver hun at Trumps Twitter-meldinger, uttalelser og handlinger ser ut til å følge en lærebok om hvordan han kan gjøre vondt verre for ofrene.

Cruz ber verdenssamfunnet støtte folket på Puerto Rico og «stanse folkemordet som vil bli konsekvensen av mangelen på nødvendig handling» iverksatt av presidenten.

Etter at Trump torsdag antydet at den statlige hjelpeinnsatsen kan bli avsluttet, svarte Cruz på Twitter at presidentens uttalelser ikke passer seg for en øverstkommanderende for USAs væpnede styrker. De ser i stedet ut til å komme fra en «øverst-hatende», hevder ordføreren.