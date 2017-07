Den politiske krisen i Sverige når sitt klimaks torsdag morgen. Utfallet kan bli at regjeringen går av etter IT-skandalen.

Opposisjonspartiene i Alliansen har bestemt seg for å fremme mistillitsforslag mot tre av ministrene i Stefan Löfvens regjering.

Regjeringsmedlemmene har siden onsdag ettermiddag sittet i maratonmøte i regjeringshovedkvarteret Rosenbad. Et sannsynlig utfall er ifølge SVT at hele regjeringen trer tilbake.

Hasteinnkalle

Det ble i 19-tiden onsdag opplyst at statsministeren vil holde en pressekonferanse om saken torsdag klokken 10.

Alliansen vurderer nå å hasteinnkalle Riksdagen i sommerferien, og trenger 115 underskrifter fra medlemmer av nasjonalforsamlingen for at det skal skje. Alliansen består av de borgerlige partiene Moderaterna, Centerpartiet, Liberalerna og Kristdemokraterna.

Årsaken til den politiske krisen i Sverige, er den såkalte IT-skandalen.

Kort fortalt handler den om at Transportstyrelsens daværende sjef Maria Ågren våren 2015 bestemte å gjøre avvik fra datasikkerhetslovene da IT-driften skulle outsources til IBM.

Sensitivt materiale

Resultatet var at en rekke hypersensitive opplysninger havnet på avveie. Det gjelder blant annet et militært kjøretøyregister, samt registre som avslører identiteten til svenske jagerflypiloter, personer i et hemmelig politiregister og i et vitnebeskyttelsesprogram.

En tidligere ansatt i IBM i Irland har opplyst at de blant annet fikk innsyn i transportplaner for kjernefysisk materiale.

Ågren forlot stillingen i det svenske transporttilsynet i januar i år, men uten at offentligheten fikk kjennskap til årsaken. Hun godtok i juli en bot på 70.000 kroner for brudd på datalovgivingen.

– Vanskjøttet

Nå truer altså skandalen med å velte regjeringskoalisjonen av Socialdemokraterna og Miljöpartiet De Gröna som har styrt Sverige siden 2014.

Alliansen fremmer mistillitsforslag mot infrastrukturminister Anna Johansson, forsvarsminister Peter Hultqvist og innenriksminister Anders Ygeman.

– Flere statsråder har vanskjøttet sine ansvarsområder. Det bør få konsekvenser her og nå, mener lederen for Centerpartiet, Annie Lööf.

Hun har støtte hos de tre andre partiene i den borgerlige Alliansen; Moderaterna, Liberalerna og Kristdemokraterna.

– Ønsker ikke krise

Avisen Svenska Dagbladet siterer en anonym kilde i Centerpartiet som uttaler at Alliansen ikke har til hensikt å utløse en regjeringskrise. Årsaken er at den borgerlige opposisjonen ikke ser grunnlag for å styre uten at de må basere seg på støtte fra det omstridte, høyrepopulistiske partiet Sverigedemokraterna.

– Hvis statsministeren går av, og ikke utlyser nyvalg, får vi heller forsøke å snakke over blokkgrensene, sier kilden.

Leder Jan Björklund i Liberalerna understreker at de ikke krever regjeringens avgang.

– Vi krever ikke regjeringskrise. Det vi har forlangt, er at tre ministre må gå av, sier Björklund.

Han sier det er helt uaktuelt for Liberalerna å sitte i en regjering som er avhengig av støtte fra Sverigedemokraterna (SD).

– Ansvarsløst

Björklund får svar på tiltale fra Sverigedemokraterna.

– Det er ansvarsløst å først kaste landet vårt ut i en regjeringskrise og deretter utestenge ett alternativ. Man kan ikke på forhånd si at dette ene alternativet er utelukket. Vi ønsker å være en konstruktiv kraft, svarer SDs Jimmie Åkesson.

Socialdemokraternas støtteparti, Vänsterpartiet, har fortsatt ikke avgjort om de vil støtte mistillitsforslaget fra de borgerlige partiene.

«Medansvar»

Partileder Jonas Sjöstedt sier i en twittermelding at de tidligere borgerlige regjeringspartiene, også kalt Alliansen, har et medansvar for den såkalte IT-skandalen og at de må feie for egen dør.

– Den var under den borgerlige regjeringen at man vedtok at Transportstyrelsen kunne sette bort håndteringen av dataregistre, sier Sjöstedt.

Hvis regjeringen velger å kaste kortene og overlate styringen av Sverige til de borgerlige partiene i Alliansen, spår mange at de får en tøff oppgave. Den nye regjeringen får i så fall Moderaternas leder Anna Kinberg Batra som statsminister.

– Hun vil få det svært vanskelig med å styre i året frem til neste ordinære valg, sier en regjeringskilde til avisen Aftonbladet.