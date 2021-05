Derek Chauvin ber om ny rettssak

Politimannen som er dømt for drapet på George Floyd, Derek Chauvin, ber om ny rettssak på grunn av feil både hos juryen og påtalemyndigheten.

Tidligere politimann Derek Chauvin blir pågrepet etter at han er kjent skyldig i drap på George Floyd. Nå ber han om ny rettssak. Foto: Court TV via AP / NTB

NTB

Chauvins advokat Eric Nelson mener at hans klient ikke fikk en rettferdig rettssak på grunn av all medieoppmerksomheten, feil hos både jury og påtalemyndighet og «rasebasert press» på juryen.

Den 45 år gamle tidligere politimannen, som holdt kneet sitt mot Floyds nakke i over ni minutter, risikerer 40 års fengsel etter at han ble funnet skyldig i forsettlig drap i forrige måned.

Nelson mener at medieoppmerksomheten rundt saken var så intens og fordomsfull både før og under rettssaken at det må kalles en strukturell defekt i rettsprosessen.

Tvil er også oppstått om et av jurymedlemmenes upartiskhet etter at det er dukket opp et bilde av ham fra i fjor på en demonstrasjon mot rasisme.

To eksperter på juryer, Jeffrey Frederick og Steve Tuller, sier at terskelen er svært høy for å fastslå at en rettssak ikke gikk riktig for seg slik at det blir en ny sak.