Jerusalem-demonstrasjon avlyst etter Hamas-trussel

Arrangørene har avlyst torsdagens planlagte bosetterdemonstrasjon i Jerusalem etter at politiet trakk tillatelsen og etter at Hamas truet med en ny voldsbølge.

NTB

Publisert Publisert For mindre enn 2 timer siden

Beslutningen kom mandag. Tidligere på dagen hadde Hamas truet med ny voldsbølge dersom demonstrasjonen ikke ble stanset.

– Vi advarer okkupasjonen (Israel) mot å la demonstrasjonen nærme seg Øst-Jerusalem og al-Aqsa-moskeens område torsdag, sa det høytstående Hamas-medlemmet Khalil al-Hayya mandag formiddag.

– Vi håper budskapet er klart slik at torsdag ikke blir en ny 10. mai, sa han videre.

10. mai er en henvisning til startdatoen for det som ble elleve dager med kamper mellom Israel og islamistgruppen Hamas, som styrer Gazastripen.

Avlyst

Demonstrasjonstoget som bosettergrupper hadde planlagt, gikk under navnet flaggmarsjen og skulle ha funnet sted torsdag. Planen var å gå i tog gjennom omstridte områder i Øst-Jerusalem.

– Politiet nektet å gi oss tillatelse, sier en talsperson for en av gruppene som sto bak organiseringen.

Dermed besluttet arrangørene å avlyse.

Israelsk politi opplyser at den planlagte ruten ikke hadde fått godkjenning.

Arrangører på høyresiden har beskrevet marsjen som en rutinedemonstrasjon for ytringsfrihet. Men kritikere har fryktet at demonstrasjonen kunne ha ført til ytterligere økt spenningsnivå.

Politisk beslutning

Marsjen skulle ha gått gjennom Damaskusporten, der bosettermotstandere og israelske sikkerhetsstyrker støtte sammen tidligere i mai, gjennom arabiske kvartaler i gamlebyen og videre til Klagemuren der det var planlagt massebønn, skriver Haaretz.

– Skulle noen alternative ruter eller datoer bli foreslått av arrangørene, så vil det bli undersøkt, heter det i en uttalelse fra politiet mandag.

Politiet understreker at Israels politiske ledelse er involvert i beslutninger angående marsjen.

I en uttalelse senere mandag kalte Hamas beslutningen om å avlyse torsdagens demonstrasjon «et nytt nederlag for Israel».

Bezalel Smotrich, lederen for ytre høyre-partiet Sionistpartiet og en av arrangørene bak den nå avlyste marsjen, kalte beslutningen «en skamfull overgivelse til terrorisme og Hamas-trusler». Han kritiserte politiet for å ikke være i stand til å beskytte demonstranter som bærer israelske flagg gjennom Jerusalems gater.

Forsvarsminister Benny Gantz hadde i forveien oppfordret politiet til å avlyse demonstrasjonen som følge av nettopp fare for oppblussing i konflikten. Den planlagte marsjen var også et av temaene da Gantz i forrige uke var i Washington der han møtte medlemmer fra president Joe Bidens administrasjon. Der ga Bidens administrasjon uttrykk for bekymring over at en mulig ny marsj kan føre til ny eskalering mellom Israel og Hamas.

Rakett- og luftangrep

En såkalt flaggmarsj ble planlagt holdt av grupper på ytre høyrefløy på Jerusalem-dagen 10. mai for å feire gjenforeningen av Jerusalem etter seksdagerskrigen i 1967, der Israel annekterte Øst-Jerusalem.

Men den ble raskt avlyst samme dag etter at Hamas truet med angrep. Hamas gjorde alvor av truslene og sendte senere på dagen 10. mai raketter mot Israel. Rakettangrepet ble deretter besvart med luftangrep mot Gazastripen.

Fra 10. mai til 21. mai ble 260 palestinere, blant dem 66 barn og noen Hamas-medlemmer, drept på Gazastripen og over 1.900 såret, ifølge tall fra det Hamas-kontrollerte helsedepartementet.

I Israel ble 13 personer drept i rakettangrep fra Gazastripen. Blant de drepte var et barn, en israelsk araber i tenårene og en israelsk soldat. 357 personer i Israel ble såret, ifølge tall fra helsevesen og militæret.