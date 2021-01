Kongressbygningen evakuert etter brann under motorvei

Kongressbygningen i Washington D.C. er evakuert, og en generalprøve på Joe Bidens innsettelse ble stanset, på grunn av en brann i et nærliggende kvartal.

Folk forlater en balkong i kongressbygningen mandag ettermiddag. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB

NTB

Kort tid etter evakueringen mandag ettermiddag norsk tid ble det bekreftet at den ikke skyldtes en direkte trussel mot kongressbygningen. Folk ble likevel bedt om å bli innendørs og å fjerne seg fra vinduer.

En rekke deltakere i en generalprøve på presidentinnsettelsen onsdag, deriblant et militært korps, ble sendt innendørs, til et trygt sted i kongressbygningen.

Brannvesenet i Washington D.C. skriver på Twitter at det brant under motorveien I-695, som ligger drøyt 900 meter sør for kongressbygningen.