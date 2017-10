Om lag 673.000 irakere er fortsatt på flukt ett år etter at militæroffensiven for å gjenerobre Mosul fra IS ble innledet. 400.000 av dem er barn.

– Mer enn halvparten av dem har trolig mistet sine offisielle dokumenter, som fødselsattester og skjøter, noe som gjør det vanskeligere for dem å gjenoppbygge livene sine, heter det i en uttalelse fra Flyktninghjelpen.

Mosul ble erobret av den ytterliggående islamistgruppen IS i 2014. 17. oktober 2016 innledet irakiske regjeringsstyrker, støttet av allierte militsgrupper og den USA-ledede koalisjonen mot IS, en offensiv mot byen.

Den ni måneder lange militæroffensiven førte til at mange nabolag i dag ligger i ruiner.

– Kampen om Mosul er over, men hundretusener av mennesker på flukt fortsetter å lide. Mennesker vi jobber med mangler helt nødvendige ting og aner ikke om de noen gang vil kunne flytte hjem, sier Heidi Diedrich, leder for Flyktninghjelpen i Irak.

Barna frykter IS

Også Redd Barnas landdirektør i Irak Ana Locsin er bekymret. Ifølge organisasjonen er 400.000 av menneskene på flukt barn.

– Selv om kampene er over, er de humanitære behovene fortsatt enorme, sier Locsin.

I juli publiserte organisasjonen en rapport basert på samtaler med 65 barn i en flyktningleir sør i Mosul. Under samtalene kom det fram at barna er så sterkt preget av voldelige minner at de lever i konstant frykt for å dø. Flere av barna snakket også at de var redde for å bli straffet av IS.

Psykiske plager

– Jeg har sett hvordan denne krigen kan rive et barns liv i stykker. Det er ingen vinnere av denne krigen, men en hel generasjon barn med psykiske plager som vil ta flere år å helbrede, sier Amanda Brydon i Redd Barna.

Ifølge organisasjonen kan de alvorlige stressymptomene barna i Mosul viser blant annet føre til økt risiko for hjertesykdommer, depresjon, angst, diabetes og selvskading.