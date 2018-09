I den kommende boken til Stormy Daniels gir pornoskuespilleren intime detaljer om samleiet hun hevder å ha hatt med Donald Trump, ifølge The Guardian

Daniels hevder hun hadde sex med Trump i 2006, i samme periode som hans kone Melania fødte sønnen Barron.

I boken legger Daniels frem detaljer om den påståtte hendelsen, som hun beskriver som «den minst imponerende sexen» hun noen ganger har hatt. Samtidig skriver hun at hun vemmes over at hun lot det skje, ifølge The Guardian som har fått tilgang til boka «Full Disclosure» som publiseres 2. oktober.

Skulle jukse på realityshow

På tidspunktet da Daniels hevder å ha hatt sex med Trump, var han produsent og vert for realityshowet «The Apprentice». Hun forteller at hun fortsatte kontakten med ham etter det påståtte samleiet, i håp om at han ville holde løftet han ga henne om å la henne delta i TV-programmet.

Hun hevder også at Trump foreslo at de kunne jukse, sånn at hun skulle få vite oppgavene på forhånd, noe som ville gjøre det enklere for henne å gå videre i programmet.

Hysj-penger

Donald Trump benekter å ha hatt sex med Daniels. Hun fikk imidlertid utbetalt 130.000 dollar av Trumps daværende advokat Michael Cohen foran presidentvalget i 2016. Det hevder hun var betaling for å få henne til å holde tett om saken.

Cohen har innrømmet brudd på regelverket om valgkampfinansiering i forbindelse med utbetalingen.

Snakker sannheten

«Full Disclosure» blir den siste i en lang rekke bøker med påstander om presidentens oppførsel.

Etter at detaljer fra boken ble lekket, tvitret Daniels' advokat Michael Avenatti at de intime detaljene som beskrives, beviser at hans klient snakker sant.

Han legger også til at det ikke er disse detaljene som er det viktigste budskapet, men Daniels rolle som en moderne kvinne som tør å stå opp mot maktpersoner.