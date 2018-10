Tidligere medstudenter hevder Kavanaugh var en «aggressiv drukkenbolt».

Donald Trumps kandidat til høyesterett forsvarer seg mot beskyldninger om seksuelle overgrep ved å beskrive sitt unge jeg som en mønsterstudent med respekt for kvinner. Nå er imidlertid Kavanaughs troverdighet også under angrep.

Da Brett Kavanaugh og hans kone i begynnelsen av forrige uke stilte til intervju på den vennligsinnede TV-kanalen Fox News, beskrev han sitt unge jeg som opptatt av sport, akademisk arbeid og kirken. Han forklarte at han var jomfru lenge etter videregående skole, og at han aldri hadde drukket seg så full at han har glemt hva som foregikk.

Seksuelle krenkelser

Den 53 år gamle dommeren er president Donald Trumps kandidat til det ledige setet i USAs mektige høyesterett, og tre kvinner har beskyldt ham for forskjellige seksuelle krenkelser. Hans selvbilde ble motsagt av klassekameraten Lynne Brookes, som erklærer seg som republikaner og delte rom med Deborah Ramirez da de gikk på universitetet. Deborah Ramirez er en av de tre kvinnene som anklager Kavanaugh for seksuelle krenkelser.

Lynne Brookes har fortalt avisen The Washington Post at hun husker flere episoder hvor Brett Kavanaugh var ekstremt beruset. Nå prøver han å fremstille seg selv som «en slags altergutt», sa hun.

– Man kan ikke lyve seg inn i høyesterett, og med denne uttalelsen har han gått for langt. Det handler om institusjonens integritet, sa hun.

Flere andre tidligere klassekamerater har fortalt liknende historier til andre medier.

– Koordinert karakterdrap

Torsdag i forrige uke vitnet Brett Kavanaugh under ed for justiskomiteen i Senatet, som allerede fredag denne uken skal avgjøre om de vil godta Kavanaughs nominasjon til høyesterett. Overfor justiskomiteen var han langt mer aggressiv mot sine anklagere, som han beskyldte for å være deltakere i et koordinert karakterdrap. Han fortalte at han drakk øl i sin studietid, som de fleste andre studenter, men avviste at han noensinne hadde drukket så mye at det hadde ført til hull i hukommelsen.

Det kunne ellers vært en mulig forklaring på at han beskyldes for noe han kategorisk avviser å ha tatt del i. Igjen førte hans uttalelser til at tidligere klassekamerater tok bladet fra munnen.

– Drakk ofte og mye

Søndag sa den tidligere studiekameraten Charles Ludington at han egentlig ikke hadde ønsket å blande seg, fordi han ikke vet noe om hva slags dommer Brett Kavanaugh vil være. Men da han så Kavanaugh på TV kjente han at han ble nødt til å si ifra, forklarte han. På eliteuniversitetet Yale, hvor de begge gikk, drakk Kavanaugh ofte og mye, ifølge Ludington.

– Når Brett ble full ble han ofte krigersk og aggressiv, sa Ludington.

Videre beskrev han en episode på en bar, hvor Kavanaugh angivelig reagerte på en «semi-fiendtlig bemerkning» ved å kaste ølflasken si i hodet på en mann og starte et slagsmål som endte med at en av Ludingtons og Kavanaughs venner ble anholdt av politiet.

Charles Ludington mener at man ikke bør straffes som voksen for å ha drukket en anelse for mye som ung, men da Kavanaugh løy under ed om sin fortid bør det få konsekvenser, mente Ludington.

– Det er sannheten som står på spill, sa Ludington.

«Behagelig og vennlig»

Noen gjengir et helt annet bilde av Kavanaugh. Chris Dudley, en annen tidligere studiekamerat, sier at Charles Ludingtons forklaring ikke stemmer. Til Washington Post sier Dudley at Kavanaugh var og er en «utrolig ydmyk fyr». Dudley og Kavanaugh var med i samme studentforening under studiene, og Dudley har tidligere vært Republikanernes kandidat til guvernør i delstaten Oregon.

I en uttalelse sendt ut fra Det hvite hus kommer også en annen tidligere studiekamerat til Kavanaughs unnsetning. Dan Murphy, som bodde sammen med Kavanaugh under studiene på Yale, sier at han aldri så Kavanaugh miste hukommelsen eller være aggressiv eller fiendtlig overfor kvinner. Tvert imot var han alltid behagelig og vennlig over for alle, ifølge Murphy.

Brett Kavanaughs tid på eliteskolen Georgetown Preparatory School i Washington D.C. og seinere eliteuniversitetet Yale ga ham en privilegert utdanning. Studentmiljøene ved begge skoler har og er imidlertid preget av en voldsom festkultur, og Kavanaugh var medlem av en studentforening som er særlig kjent for deltakelse i denne festkulturen.

Under studiene ville Kavanaugh gjerne være på god fot med skolens sportshelter, og ifølge The New York Times beskriver tidligere medstudenter ham som en som gjerne ville være pikenes jens, men som ikke var det. Han var ofte typen som sto like ved ølfatet ved festene og ble overstadig beruset, sier kilder til avisen. Rent akademisk gjorde han det bra, men det var ikke de som kjente ham klar over.

«Nevenyttige drukkenbolter»

Avisen har trykket et brev som Brett Kavanaugh skrev til en gruppe venner som hadde leid et hus ved stranden for en uke, til det Kavanaugh selv har omtalt som «beach week». I brevet skriver han at det sikkert ville være en god idé å advare naboene om at «vi er nevenyttige drukkenbolter som lager mye bråk», og at det nok ville bli noen runder med oppkast vennene imellom.

Under senatshøringen i forrige uke var det lett å få inntrykk av at Brett Kavanaugh mente at han hadde lov til å drikke øl denne sommeren i 1982, hvor han som 17-åring angivelig skal ha begått et seksuelt overgrep. Det var lovlig for sisteårsstudenter, sa Kavanaugh. Han nevnte ikke at aldersgrensen for alkohol i delstaten Maryland, hvor strandfesten fant sted, ble endret fra 18 til 21 sommeren 1982.

I mediene har det også blitt nevnt hvor mange ølfat som ble drukket under denne uken ved stranden. Noen beskriver dette som et nytt lavpunkt i en kampanje mot Brett Kavanaugh.

– Det virker som om The New York Times er fast bestemt på å ydmyke dommer Kavanaugh med tretti år gamle historier om ungdomsfyll, sia Kerri Kupec, talsperson for Det hvite hus, til avisen.

Troverdighet og temperament

Andre beskriver Brett Kavanaughs indignerte forsvarstale som et uttrykk for en privilegert oppfatning av at han har gjort seg fortjent til en av de høyeste stillingene i det amerikanske samfunnet, og noe som ingen skal prøve å ta fra ham. Under senatshøringen gjentok Kavanaugh at han har jobbet hardt for å komme så langt som han har. Men hvis han lyver om visse ting, hvordan kan man være sikker på at han ikke også lyver om de tunge beskyldningene mot ham?

For demokratene i Senatet utgjør dette spørsmålet den siste angrepsflanken før avstemningen som finner sted fredag.

– Jeg mener det er store spørsmålstegn ved både hans troverdighet og hans temperament, som kanskje vil være viktigere for noen senatorer enn hva han foretok seg i ungdomstiden, sa den demokratiske senatoren Chuck Schumer til New York Times tidligere denne uken.

Tre republikanske senatorer har enda ikke meldt om de vil stemme for en godkjenning av Kavanaugh. Om to av dem stemmer for sammen med resten av partiet vil han bli godkjent.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN