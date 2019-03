Britisk politi etterforsker påstanden om at brevbombene som ble funnet i London og Glasgow i forrige uke, ble sendt av IRA.

Ifølge politiet ble pakkene sendt «i IRAs navn», og etterforskere gransker nå om det faktisk er den irske gruppa eller utbrytere fra gruppa som står bak.

Politiet sier at det var et medium i Nord-Irland som fikk brevet, som var påtegnet et anerkjent kodeord.

IRA har i mange år respektert våpenhvilen de selv undertegnet, men utbrytergrupper har hele tiden vært aktive.

Politiet opplyser også ifølge Sky News at det kan ha blitt sendt fem pakker, men at bare fire av dem er funnet.

Det var tirsdag i forrige uke at tre brevbomber ble oppdaget i London. Sprengladningen i den ene pakken gikk av og startet en liten brann da brevet ble åpnet, men ingen personer kom til skade. De to andre pakkene ble ikke åpnet før politiet kom til stedet. Brevbombene var alle postlagt i Irland.

Dagen etter ble en tilsvarende pakke funnet ved universitetet i Glasgow. Den ble ikke åpnet, og politiet foretok en kontrollert sprengning.