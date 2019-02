Den legendariske moteskaperen Kar Lagerfeld døde tirsdag på et sykehus i Paris, melder flere franske medier.

Moteverdenen er i sorg, melder det franske magasinet Closer.

Den kjente moteskaperen døde tirsdag morgen på et sykehus i Paris, hvor han hadde blitt innlagt kvelden før. Helsen til moteskaperen skal ha vært dårlig de siste ukene. 22. januar var han for første gang i sin lange karriere ikke til stede under motevisningen til motehuset Chanel, som han ledet siden 1983 og designet for i en årrekke og fram til sin død.

Motekongen regnes som en av de mest innflytelsesrike designerne i det. 20. århundret. Han er ikonisk kjent for sin grå hestehale, sine mørke solbriller, fingerløse hansker og sin kritthvite, stive høye snipp.

Dro til Paris

Lagerfeld ble født 10. september 1933 i Hamburg. Gjennom sin lange karriere jobbet han som designer for både Chanel, Chloé og Fendi. Han har også samarbeidet med Hennes & Mauritz.

Bare 14 år gammel dro han til Paris, og to år senere vant han sin første motepris. Han ble lærling hos Pierre Balmain, og tidlig på 1980-tallet sto han bak relanseringen som brakte Chanel tilbake til moteverdenens toppsjikt.

Lagerfeld var også en anerkjent fotograf og har portrettert en rekke kjente personer, særlig innen kulturverdenen.

Omstridt

Moteskaperen sjokkerte en hel verden da han i 2001 plutselig hadde gått ned 42 kilo. Dietten hadde han fått av en lege, og slankekuren var ment for å kunne passe inn i de stramme klærne til designeren Hedi Slimane.

Lagerfeld kom i hardt vær da han i 2012 betegnet sangeren Adele som «litt for tykk», noe han senere beklaget. Sangeren på sin side slo tilbake og sa at hun er som kvinner flest, og stolt av det.

Han engasjerte seg også i kampen for homofilt ekteskap i Frankrike, og brukte en visning til å signalisere støtte til likestilte ekteskap i 2013. Han har også fått æren for å ha fått skuespiller Johnny Depps datter Lily-Rose Depp inn i motebransjen. Hun ble i 2015 utpekt som offisiell ambassadør for Chanel.

Vi kommer tilbake med mer.