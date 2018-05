Minst 42 personer mistet livet – 20 av dem barn – da en demning brast og vannmassene tok med seg to landsbyer i Solai i Kenya.

En overlevende kaller situasjonen for "helvete på jord" etter at gjørmevann flommet inn i boligene i to landsbyer i Riftdalen sentralt i Kenya.

Etter langvarig tørke har Kenya de siste ukene blitt rammet av kraftig regnvær. Styrtregnet har ført til flom, og 172 personer er omkommet.

Onsdag kveld brast også den privateide Patel-demningen, som blir brukt til vanningsanlegg og fiskeoppdrett.

Vannmassene tok med seg gjørme som så skylte over hundrevis av boliger innenfor en radius på nærmere to kilometer. Noen ble skylt bort, andre ble dekket av gjørme.

Mange sov

– Det er en katastrofe fordi de fleste sov da tragedien inntraff og husene deres ble skylt vekk, sier regionens politisjef Gideon Kibunjah til AFP.

Han føyer til at 20 av de over 40 omkomne er barn, og at 36 personer er innlagt på sykehus.

Torsdag kveld opplyste Røde Kors at dødstallet hadde steget til 42, melder nyhetsbyrået DPA. Samtidig har 52 personer blitt reddet etter å ha blitt trukket ut av gjørme og ødelagte hus.

Letingen etter savnede ble torsdag avbrutt på grunn av kraftig regnvær. Mange mennesker står også uten elektrisitet ettersom vannmassene dro med seg strømledninger.

En av de overlevende, Miriam Karimi, sier at hun ikke finner noen av sine tre barn, blant dem en sønn på fire år.

– Da vi hørte støy, trodde vi at det var kraftig regn like ved. Jeg er så forvirret, jeg håper de er i live, sier hun.

Klamret seg til tre

En annen overlevende, Ngugi Njoroge, forteller at han spiste middag med foreldrene sine og en lillebror da det kom det han kaller en kraftig vanneksplosjon. Boligen deres ble skylt vekk.

– Jeg vet ikke hvor de er. Jeg ble ført av gårde med vannmassene, men jeg var heldig siden jeg klamret meg til et tre til vannet trakk seg tilbake, sier Njoroge fra sykehussenga.

En politimann på stedet opplyser at redningsarbeidere har brukt natta på å gjennomsøke hus som ble fylt av gjørmevann.

– Vi fant elleve døde som var dekket av gjørme på en kaffeplantasje, og dette er folk som kunne ha kommet seg unna, men som ikke greide det på grunn av kraften og farten til vannet fra den oversvømte dammen, sier han.

Kenyas Røde Kors anslår at opptil 500 familier er rammet av katastrofen.