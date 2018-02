En kvinne fra delstaten Oregon i USA fikk 14 ormer fjernet fra øyet etter å ha fått en sjelden parasittinfeksjon spredt av fluer.

Den 26 år gamle kvinnen Abby Beckley ble i august 2016 diagnostisert med Thelazia gulosa. Ormen har aldri før blitt funnet på mennesker og finnes vanligvis på storfe i deler av USA og Canada. Den spres av fluearter som livnærer seg på tårevæsken som holder øyeeplet fuktig, opplyser forskere.

Før infeksjonen ble påvist hadde kvinnen ridd og fisket ved Gold Beach, et storfeområde på kysten av Oregon. Etter en uke med irritasjon fant Beckley en orm på øyet. Hun fjernet den selv, og gikk til lege flere ganger, men endte med å fjerne de fleste av de påfølgende 13 ormene selv.

Ormene var gjennomsiktige og hver av dem mindre enn halvannen centimeter lange.

Funnet er omtalt i en rapport publisert i The American Journal of Tropical Medicine and Hygiene mandag.