FN-sjef António Guterres har en klar beskjed til USA, Russland og de andre medlemmene i Sikkerhetsrådet.

Samtidig vurderer både Storbritannia og Frankrike å slutte seg til et eventuelt amerikansk angrep. Britiske ubåter skal ha fått ordre om å forflytte seg slik at de er klare til å rette et angrep mot stillinger tilhørende det syriske regimet, skriver Daily Telegraph.

Statsminister Theresa May kalte sent torsdag regjeringen inn til krisemøte, men det er ennå uklart om britene vil delta i et eventuelt angrep. Frankrikes president Emmanuel Macron ventes å uttale seg om saken under et fjernsynsintervju torsdag ettermiddag, ifølge AFP.

FNs generalsekretær ringte onsdag til de fem faste medlemslandenes FN-ambassadører i FNs sikkerhetsråd. I samtalene gjentok han sin «dype bekymring» over at rådet ikke har klart å bli enige om en felles respons på det påståtte kjemiske angrepet i Syria i helgen.

– Jeg understreket behovet for å unngå at situasjonen kommer ut av kontroll. La oss ikke glemme at innsatsen vår må dreie seg om å få slutt på de grusomme lidelsene til det syriske folket, skriver Guterres i en uttalelse.

Klar til å følge ordre

Macron har i likhet med May de siste dagene gått høyt ut og sagt han holder president Bashar al-Assad ansvarlig.

USA har antydet at en militær respons på det påståtte kjemiske angrepet kan være rett rundt hjørnet. Pentagon opplyser at det står klart til å bidra med alternative militære løsninger. Samtidig påpeker forsvarsminister Jim Mattis at Pentagon fortsatt gjennomgår etterretningsinformasjon om det påståtte kjemiske angrepet. Men forsvarsdepartementet er klar til å følge president Donald Trumps ordre, påpeker Mattis.

Minst 40 mennesker ble drept i det antatte kjemiske angrepet mot den opprørskontrollerte byen Douma nær Damaskus lørdag. Rundt 500 personer fikk symptomer på å ha vært utsatt for kjemisk angrep, uttalte Verdens helseorganisasjon (WHO) med henvisning til lokale kilder. Både Syria og Russland har avvist at det har funnet sted noe kjemisk angrep.

Vil ha nytt møte

Da FNs sikkerhetsråd tidligere i uken diskuterte resolusjonsutkast fra henholdsvis USA og Russland, stemte de to landene ned hverandres forslag. Begge landene har vetorett.

Bolivia, som er et av de ti nåværende rullerende medlemslandene i Sikkerhetsrådet, har bedt om et nytt møte torsdag for å diskutere trusselen om militærangrep mot Syria.

Sveriges FN-ambassadør Olof Skoog tar avstand fra et militært angrep mot Syria.

– Det som det syriske folket ønsker og trenger, er fred og rettferdighet, ikke enda mer militær opptrapping og straffefrihet, sa Skoog onsdag.

– La det også være et svar på planlagte militære intervensjoner. Uansett hva som skjer nå, så må det være i tråd med internasjonal lov, la han til.

– Sunn fornuft

Russlands president Vladimir Putin sa onsdag under et møte med nye ambassadører til Moskva at han håper sunn fornuft vil seire.

– Verdens tilstand er nødt til å føre til bekymring. Situasjonen i verden blir mer og mer kaotisk, men vi håper likevel at sunn fornuft vil vinne til slutt, og at internasjonale relasjoner vil ta en konstruktiv vei, sa Putin.

Statsminister Erna Solberg, som er på besøk i Colombia, sa onsdag at hun er svært skuffet over at Sikkerhetsrådet ikke har kommet til enighet.