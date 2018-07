Antall bekreftet omkomne etter den verste flomkatastrofen i Japan på flere tiår har steget til 199, opplyser myndighetene. Titalls personer er fremdeles savnet.

Redningsarbeidet fortsetter torsdag med stor styrke, opplyser talsperson Yoshihide Suga i den japanske regjeringen.

Tirsdag begynte vannmassene endelig å trekke seg tilbake etter at det voldsomme regnværet ga seg mandag. Håpet om å finne overlevende svinner likevel hen for titusenvis av redningsarbeidere etter hvert som dagene passerer.

Statsminister Shinzo Abe har avlyst en planlagt utenlandstur denne uken og reiser i stedet rundt til flere av de hardest rammede byene sørvest i landet.

Minst 10.000 mennesker har måttet evakuere hjemmene sine. Abe gjentok torsdag sitt løfte om at han og regjeringen vil gjøre sitt ytterste for at folks liv raskt kan vendte tilbake til normalen.

Japan gjennomgår tunge regnsesonger tidlig om sommeren hvert år, men i år har det kommet rekordstore mengder. Enkelte steder har det falt over 1 meter regn på svært kort tid.