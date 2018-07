Minst tolv mennesker ble skadd i en eksplosjon og brann i en tank ved en kjemisk fabrikk like ved flyplassen i Kairo torsdag kveld.

Sky News Arabia skriver på Twitter , med sin egen korrespondent som kilde, at det var to drivstofftanker tilhørende et privat selskap som eksploderte.

Egypts minister for sivil luftfart opplyser også at det dreier seg om eksplosjon i to drivstofftanker som står utenfor flyplassområdet.

En talsmann for hæren sier at eksplosjonen fant sted i en fabrikk som spesialiserer seg på kjemisk industri, inne på et område som kontrolleres av hæren.

Flyplassledelsen opplyser at det ikke har vært noen eksplosjon inne på flyplassområdet, og de benekter meldinger om at trafikken på flyplassen ble innstilt.

Bilder i sosiale medier viste en stor røyksøyle stige til værs ved flyplassen. Mannskap fra sivilforsvaret var i gang med å slukke brannen i de to tankene, het det i en ny melding fra Sky News sent torsdag kveld.