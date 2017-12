Forsvarsalliansen Nato har forlenget Jens Stoltenbergs periode som generalsekretær med to år til 2020.

Beslutningen ble tatt tirsdag av Natos råd, som består av ambassadørene fra de 29 medlemslandene.

– De allierte gratulerte generalsekretæren og har full tillit til hans evne til å fortsette sitt engasjerte arbeid, heter det i en uttalelse fra forsvarsalliansen.

– Beæret og takknemlig for at de 29 allierte har bestemt seg for å forlenge min periode som generalsekretær til slutten av september 2020, skriver Stoltenberg selv på Twitter.

Beslutningen var ventet etter at blant andre USA og Tyskland gjorde det klart at de ønsket å beholde den tidligere norske statsministeren i jobben som Nato-sjef.

– Han gjør en utmerket jobb, og jeg tror samtlige medlemmer i alliansen er veldig støttende til en forlengelse, sa Kai Bailey Hutchison, som er USAs ambassadør til Nato.

Tysklands forsvarsminister Ursula von der Leyen beskrev Nato-sjefens innsats slik:

– Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere Nato og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon. Jens Stoltenberg er også en stor drivkraft for et tettere samarbeid mellom Nato og EU.