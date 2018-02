London City Airport er stengt etter at en bombe fra andre verdenskrig ble funnet i nærheten av flyplassen.

Den udetonerte bomben ble ifølge britiske medier funnet i elven Themsen like ved flyplassen. Politiet og forsvaret sperret sent søndag kveld av et større område rundt der bomben ble funnet, for å kunne uskadeliggjøre den. Området inkluderer den sentrumsnære flyplassen og veier i nærheten.

– Alle passasjerer som skulle reise fra flyplassen mandag, bes ta kontakt med sitt flyselskap for mer informasjon, sier myndighetene.