Den amerikanske rapperen Chris Brown er pågrepet i Paris, anklaget for voldtekt.

Ifølge kilder i fransk politi ble Brown pågrepet sammen med en livvakt og en venn mandag, og han satt tirsdag fortsatt i varetekt.

Voldtekten skal ha skjedd på eksklusive Mandarin Oriental hotell i Paris tirsdag i forrige uke, ifølge en anonym etterforskningskilde.

Den 24 år gamle kvinnen har fortalt at hun møtte den 29 år gamle amerikanske rapperen på en nattklubb nær Champs-Élysées, og at hun ble med ham og de to andre tilbake til hotellet.

Banket opp Rihanna

Det er ikke første gang Brown er i konflikt med loven. I 2009 ble han funnet skyldig i å ha banket opp sin daværende kjæreste, popstjernen Rihanna, som ble påført så store skader at hun ikke kunne delta under utdelingen av Grammy-prisene det året.

Brown ble dømt til seks måneders samfunnstjeneste og en prøvetid på fem år for voldsbruken.

I 2014 tilsto han å ha overfalt en fan i Washington, og han ble også anklaget for voldsbruk av en kvinne i Las Vegas.

Våpen-tiltale

To år senere hevdet en annen kvinne at han hadde truet henne i Los Angeles. Da politiet ankom satte Brown seg til motverge, noe som resulterte i en tiltale om overfall med dødelig våpen.

I mai i fjor ble han på nytt anmeldt, denne gangen av en kvinne som hevdet at en av rapstjernens venner gjentatte ganger voldtok henne under en fest hjemme i rapperens bolig i Los Angeles i 2017.

Brown har ifølge Billboard solgt over 100 millioner plater siden han debuterte som 16-åring.