Bruno Mars vant alle prisene han var nominert til under årets Grammy-utdeling, blant annet den største prisen, årets album, med sitt «24K Magic».

Sangeren var nominert i seks kategorier og vant alle sammen. Sangeren vant årets sang med låten «That's what I Like». Prisen, som anerkjenner sangtekster, ble delt med Brody Brown, James Fauntleroy, Philip Lawrence og produksjonsteamet The Stereotypes.

– Se på meg, pappa, se på meg! Jeg er på Grammy-utdelingen nå!, sa Mars fra podiet i Madison Square Garden i New York.

Jay-Z, Lorde og Lamar

Årets låtinnspilling var det også Mars som tok hjem. Med låten «24K Magic» fra albumet med samme navn ble det nok en gang den Hawaii-fødte artistens tur til å ta turen opp på scenen.

I kampen om albumprisen måtte han slå blant annet Lordes «Melodrama», Kendrick Lamars «DAMN» og «4:44» fra Jay-Z.

Lamar ble også en av festens store midtpunkt da Grammy-utdelingen ble holdt for 60. gang. Rapperen hadde flest nominasjoner med syv totalt og vant fem priser.

Ingen norske priser

Lydguruen Morten Lindberg og Stargate-duoen Mikkel Eriksen og Tor Hermansen var alle nominert til årets Grammy, men ingen av dem endte opp med en pris.

Lindberg var nominert i den gjeve klassen for beste produsent for klassisk musikk. I tillegg var han dobbeltnominert i kategorien for beste surroundalbum og i klassen for best produserte klassiske album.

Lindberg har totalt 20 Grammy-nominasjoner siden 2006, uten at det har blitt noen seiere hittil.

Vert for musikkgallaen var James Corden, som i likhet med en rekke artister bar en hvit rose i solidaritet med metoo-kampanjen og Time's Up-bevegelsen.