Sør-Korea øvde på flyangrep som svar på nordkoreanske oppskytninger

Nord-Korea avfyrte mer enn ti missiler onsdag, blant dem en som landet i nærheten av sørkoreansk farvann. Sør-Korea sier det er en territoriell krenkelse og svarer med egne tester.

Sør-Korea testet tre luft-til-bakke-missiler onsdag, som svar på nordkoreanske missiloppskytninger. Spenningen mellom nabolandene er svært høy. Sør-Korea og USA gjennomfører for tiden en stor militærøvelse.

NTB

Et av kortdistanse-missilene krysset linjen som utgjør de facto-grensa mellom landene til havs.

Det er første gang siden et nordkoreansk missil har landet så nært det sørkoreanske fastlandet siden den koreanske halvøya ble delt i 1953, ifølge det sørkoreanske forsvaret.

En sørkoreansk soldat går forbi en TV som viser arkivbilder fra tidligere nordkoreanske missiltester. Sør-Koreas president mener de siste nordkoreanske oppskytningene er en territoriell krenkelse.

Tidligere ble innbyggere på den sørkoreanske øya Ulleungdo ble bedt om å søke tilflukt etter at Nord-Korea avfyrte tre ballistiske kortdistansemissiler.

Det sørkoreanske nyhetsbyrået Yonhap skriver at det ene fløy mot øya Ulleungdo, midt mellom Sør-Korea og Japan, før det landet i internasjonalt farvann i Japanhavet.

På statlig TV ble det varslet om flyangrep og innbyggerne på Ulleungdo ble bedt om å søke tilflukt i nærmeste tilfluktsrom under bakken.

– En krenkelse

– President Yoon påpekte i dag at Nord-Koreas provokasjon i praksis er en territoriell krenkelse av et missil som krysset linjen for første gang siden oppdelingen, heter det i en uttalelse fra president Yoon Suk-yeols kontor.

Ifølge landets militære landet missilet 57 kilometer øst for Sør-Koreas kyst. Militæret omtaler i en uttalelse oppskytningen som «svært sjelden og utålelig».

– Vårt militære sverger å respondere bestemt på dette, heter det videre. Yoon innkalte landets nasjonale sikkerhetsråd til møte, og beordret «raske og harde tiltak» for å straffe Nord-Koreas provokasjoner hardt.

Flyalarmen gikk og det ble utstedt evakueringsordre på den sørkoreanske øya Ulleungdo etter de nordkoreanske oppskytningene. Her snakker guvernør Nam Han-kwoen til et krisemøte onsdag.

En stund senere opplyste forsvaret at de har avfyrt tre luft-til-bakke-missiler som svar på den nordkoreanske aggresjonen. De landet i nærheten av grenseområdene, heter det videre.

Også Japan har bekreftet missiloppskytningene. Statsminister Fumio Kishida sa til reportere at også han ville kalle inn til møte om nasjonens sikkerhet så fort som mulig.

Pågående militærøvelse

De to landene startet en stor øvelse kalt «Vigilant Storm», der hundrevis av krigsfly fra begge sider deltar, mandag.

Tidligere truet Nord-Korea med å bruke atomvåpen som svar på USA og Sør-Koreas felles militærøvelser, som Pyongyang mener er «aggressive og provoserende».

– Om USA og Sør-Korea forsøker å bruke væpnede styrker mot Nord-Korea, vil spesialavdelingen i Nord-Koreas militære utføre sitt strategiske oppdrag uten forsinkelser, siteres Pak Jong Chon, en høytstående nordkoreansk tjenesteperson, på av statlige medier.

– USA og Sør-Korea vil stå overfor en forferdelig sak og betale den mest forferdelige prisen i historien, legger han til.

Ustabil situasjon

Nord-Koreas siste runde med oppskytninger synes å være den «mest aggressive og truende væpnede demonstrasjonen mot Sør-Korea siden 2010», sier forsker Cheon Seong-chang ved Sejong Institute til AFP.

– Nå er det en farlig og ustabil situasjon som kan føre til væpnede konflikter, legger han til.

I mars 2010 fyrte en nordkoreansk ubåt av en torpedo mot det sørkoreanske marinefartøyet Cheonan. 46 ble drept. I november samme år angrep Nord-Korea en sørkoreansk øy i grenseområdene. To marinesoldater ble drept.

Onsdagens oppskytninger kommer etter en lang rekke i det siste, inkludert det Nord-Korea sier er øvelser på taktiske atomangrep.

USA og Sør-Korea har gjentatte ganger advart om at testene kan kulminere i en ny atomtest, i så fall landets sjuende.

– Så vidt jeg kan huske, har Nord-Korea aldri kommet med en slik provokasjon mens Sør-Korea og USA avholder en felles øvelse, sier professor Park Won-gon ved Ewha University til AFP.

– Dette er en alvorlig trussel. Nord synes også å være selvsikre rundt sine atomevner, legger han til.