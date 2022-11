To spionmistenkte pågrepet i Sverige

To spionmistenkte personer er pågrepet i Sverige og siktet for grov ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige og mot fremmede makter, opplyser Säpo.

Säpo sier to personer er pågrepet for blant annet ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige og medvirkning til dette.

NTB

De to personene ble pågrepet i en politiaksjon i Stockholms-området, skriver sikkerhetspolitiet Säpo i en pressemelding. Politiaksjonen skjedde i et velstående villaområde, og to helikoptre fra forsvaret deltok i operasjonen.

– Her var det et behov for rask pågripelse av de mistenkte, sier Säpos pressekontakt Fredrik Hultgren Friberg.

De mistenkte ble pågrepet og boligen sikret på under ett minutt, opplyser Stefan Hector, sjef for politiets nasjonale operative enhet, til SVT Nyheter. Han legger til at det var viktig å slå til raskt, slik at personene ikke fikk samordnet sine historier eller fjernet bevis.

Sverige og andre land

En av de pågrepne er siktet for å ha drevet ulovlig etterretning mot Sverige og mot andre land, mens den andre er siktet for medvirkning. Ytterligere en person er tatt inn til avhør. Virksomheten skal ha pågått i nærmere ti år.

Aftonbladet skriver at de pågrepne er et ektepar i 60-årene som har levd et vanlig liv i den svenske hovedstaden. Det er mannen som er siktet for spionasje, mens siktelsen for medvirkning gjelder kona.

Säpo har ikke villet si noe nærmere om de to siktede, og det er ikke kjent om de er svenske statsborgere. Det er heller ikke kjent hvilket land de mistenkes å ha drevet spionasje for.

Ifølge papirer som er levert inn til tingretten, er det mistanke om at den ulovlige virksomheten har pågått i nærmere ti år, helt siden begynnelsen av 2013. Senest innen fredag må politiet begjære de pågrepne fengslet, ellers blir de satt fri.

Maks fire år

Ulovlig etterretningsvirksomhet mot Sverige innebærer at noen med hensikt har arbeidet for fremmede makter og gitt fra seg opplysninger som kan skade Sveriges sikkerhet. Dersom virksomheten blir vurdert som grov, er maksimumsstraffen fire års fengsel. De to pågrepne er også mistenkt for å ha drevet spionasje mot andre land fra sitt tilholdssted i Stockholm.

Etterforskningen har pågått en stund fram til politiaksjonen, som også inkluderte ransaking. Både vanlig politi og forsvaret bisto i Säpo-aksjonen.

Ifølge Säpo har saken ingen koblinger til andre saker de jobber med.

Säpo tilsvarer Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i Norge og opplyser at deres oppdrag er å beskytte Sverige og demokratiet.