Pårørende til familien fra Buskerud som var involvert i en togulykke i Trustrup i Danmark lørdag, er på plass i Aarhus, sier dansk politi.

Vaktsjef Martin Christensen ved Østjyllands politi sier til NTB at de to familiemedlemmene, som ikke omkom i ulykken, fremdeles er innlagt på sykehus.

En 34 år gammel mann og hans sju år gamle sønn omkom, mens en 32 år gammel kvinne og en seks år gammel jente er innlagt på sykehus etter ulykken hvor en bil kolliderte med et tog på en togovergang i Danmark.

– Mor har mindre skader i armen og skal gjennom en operasjon. Vi vet ikke om det er gjennomført. Datteren er ikke skadd, men er på sykehus, sier Christensen.

Vaktsjefen forteller at øvrige familiemedlemmer fra Norge har kommet ned til Danmark og Aarhus søndag.

Ernst van Norde/ Ritzau NTB scanpix / NTB scanpix

Ukjent årsak

Årsaken til ulykken er ikke kjent. Det pågår fremdeles undersøkelser på stedet for å finne ut om alt fungerte som det skulle ved togovergangen lørdag formiddag.

– I går gjorde vi undersøkelser på stedet. Vi venter på Havarikommisjonens rapport, som vi vil sette sammen med vår etterforskning. Det vil ta dager, kanskje uker, før vi har konklusjonen, sier Christensen.

Bo Haaning i den danske Havarikommisjonen sier til det danske nyhetsbyrået Ritzau at de vil fortsette å gjøre undersøkelser de kommende dagene.

– Vi har gjort undersøkelser og er i gang med å samle inn data i forbindelse med ulykken, sier han.

Haaning forsikrer om at dersom Havarikommisjonen oppdager noe som kan ha betydning for sikkerheten rundt togbanen, så vil de informere myndighetene

Ernst van Norde/ Ritzau NTB scanpix / NTB scanpix

Kritiserte sikkerheten

Overgangen på Albøgevej i Trustrup hvor ulykken skjedde, er uten bommer, men blinkende lys og ringende klokker skal advare bilister når toget nærmer seg.

Beboere i området har sagt at det ikke er overraskende at det skjedde en alvorlig hendelse ved overgangen, og at sikkerhetssystemene ved togovergangen ikke har fungert slik de skal.

Det er planlagt å sette opp en bom ved overgangen, siden hastigheten på letbanen skal settes opp fra 75 til 100 kilometer i timen.

Søndag har banen på Østjylland igjen kjørt som vanlig etter ulykken. Toget som var involvert i ulykken, er ikke tilbake i drift.