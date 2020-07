Twitter-kontoene til framstående amerikanske politikere og forretningsmenn angrepet

Kontoene til blant annet tidligere president Barack Obama, Joe Biden og Bill Gates ble hacket i det som tilsynelatende var en bitcoin-svindel.

Kontoene til tidligere president Barack Obama og tidligere visepresident, nå presidentkandidat, Joe Biden er blant kontoene på Twitter som ble rammet i svindelforsøket. Foto: Carolyn Kaster / AP / NTB scanpix

NTB-AP-AFP

Falske meldinger ble lagt ut på kontoene til Barack Obama, Joe Biden, Mike Bloomberg og flere andre teknologimilliardærer, som Tesla-sjef Elon Musk, Microsoft-gründer Bill Gates og Amazon-sjef Jeff Bezos.

I den falske meldingen sto det at personene bak de rammende kontoene ville donere 2.000 dollar for hver 1.000 dollar som ble sendt til en bitcoin-adresse.

Innen få timer hadde nærmere 300 personer falt for svindelforsøket og over 100.000 dollar ble sendt til den falske adressen, skriver The New York Times.

Også selskapene Apple og Uber og artisten Kanye West ble rammet av svindelforsøket.

Twitter bekrefter at selskapet jobber med å løse det som omtales som en «sikkerhetshendelse».