Unge, rike og velutdannede tror mindre på Gud enn de eldre og fattige

I en global undersøkelse mener mindre enn halvparten av respondentene at man må tro på Gud for å være et moralsk menneske.

Filippinene er blant de land som bekrefter at fattigdom og gudstro følges ad. Dette bildet er tatt etter tyfonen Haiyans herjinger på øyriket i 2013. Foto: Achmad Ibrahim / AP