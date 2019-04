Voldsom ødeleggelse på et av verdens mest kjente landemerker. Sjokkerte øyenvitner kunne bare se på da store deler av taket og spiret raste sammen.

Flammene står ut av taket på den verdenskjente katedralen Notre-Dame i Paris.

Det berømte spiret på taket har kollapset, viser en rekke videoer. Dette spiret har vært et landemerke i flere århundrer. Store deler av taket er også borte.

Klokka 21 melder nyhetsbyrået AP at brannen har spredd seg til et av katedralens to 69 meter høye tårn.

Andre Finot, talsmann for katedralen, sier at hele det indre tre-interiøret, som er fra 1200-tallet, står i brann, ifølge TV2.

– Alt brenner. Ingenting vil stå igjen, sier Finot.

Michel Euler / TT NYHETSBYRÅN

Brannalarmen gikk ved 18.50-tiden mandag kveld. Bildene fra Paris viser flammer og tykk røyk som velter opp fra taket midtskips på den berømte kirkebygningen. I bakgrunnen av TV-bildene kan kraftige sirener høres, og store brannmannskaper skal være kommet til katedralen.

Er du i Paris? Tips BT på 2211@bt.no

TV-bilder på CNN viser at brannbilene har stilt seg opp, og noen har begynt slukningsarbeidet, som er svært krevende. Over 400 brannfolk er på stedet, opplyser innenriksdepartementet.

Katedralen er enorm, og det er vanskelig for brannslangene å komme høyt nok opp til å få spylt vannet inn mot flammene. TV-bildene viser at vannkanonene knapt når frem til katedralen.

Hundrevis av parisere og turister som er samlet ved Hôtel de Ville for å se på brannen, ble ved 20-tiden vitner til at spiret og store deler av taket på den berømte kirken kollapset.

Se video av spiret som kollapser her:

Here’s the video of Notre Dame cathedral’s spire collapsing amidst the flames.pic.twitter.com/uR2LWrIFGJ — Jerry Dunleavy (@JerryDunleavy) April 15, 2019

Brannen har spredd seg til store deler av taket i rekordfart.

Folk gråter i gatene, forteller en rekke vitner til BBC.

– En hel nasjon er i sorg. Mine tanker går til alle katolikker og til alle franske borgere. I likhet med alle landsmenn sørger jeg over å se denne delen av oss brenne i kveld, skriver Frankrikes president Emmanuel Macron på Twitter.

Han har avlyst en tale til nasjonen som han etter planen skulle ha holdt mandag kveld og har i stedet dratt til brannstedet, melder franske medier.

Røyken kan ses over store deler av Paris i tidlige kveldstimer. På videoer som spres på nett, kan man se store folkemengder som samler seg i gatene rundt katedralen.

Michel Euler, TT / NTB SCANPIX

Var under restaurering

Det er foreløpig ikke bekreftet hvordan brannen startet. Det har pågått restaureringsarbeider på taket, og ifølge brannvesenet kan brannen være knyttet til restaureringsarbeidene.

Det er foreløpig ikke meldt om skadde. Katedralen er evakuert, og et stort område rundt er sperret av.

Ifølge varaordfører i Paris, Emmanuel Gregoire, har den verdenskjente kirken fått voldsomme skader. Kirkens reisverk i tre står i flammer og er trolig ødelagt, sier en talsmann for katedralen.

Rafael Yaghobzadeh, TT / NTB scanpix

– Var inne da alarmen gikk

Turisten Jacob Imberg fra Göteborg sier til nyhetsbyrået TT at han var blant turistene som befant seg inne i katedralen da brannalarmen gikk. Inne i kirken var det forberedelser til påskehøytiden og katolske seremonier om Jesu' død og oppstandelse.

Nå står Imberg sammen med en stor folkemengde og ser på brannen.

– Tårnet begynner å likne et skjelett ettersom det har brent så mye. Man ser at flammene har spredt seg mot de to andre større tårnene, sier Imberg.

CHARLES PLATIAU, REUTERS / NTB scanpix

Erna Solberg: – Hjerteskjærende

– Det er hjerteskjærende å se Notre-Dame i flammer i favorittbyen min Paris, skriver statsminister Erna Solberg (H) på Twitter.

Erna Solberg og Sindre Finnes giftet seg i Paris i 1996.

– Håper så mye som mulig kan bli reddet, skriver statsministeren videre.

Myndighetene i Paris ber på Twitter folk om å holde seg borte fra området, og respektere sperringer. Nødetatene forsøker nå i tillegg til å få kontroll på flammene og å redde den verdifulle kunsten som er oppbevart i kirken.

– En fryktelig brann pågår i Notre-Dame-katedralen. Brannvesenet prøver å få kontroll, skriver ordfører i Paris, Anne Hidalgo på Twitter.

Notre-Dame Cathedral



in Paris is engulfed in flames.



🇫🇷 pic.twitter.com/gPgJA6eVMt — Nature and travel ✈️ (@Nature1Travel2) April 15, 2019

Verdenskjent attraksjon

Notre-Dame er en av de mest kjente og best besøkte turistattraksjonene i Europa. Katedralen ble bygget i 1163 og er deretter blitt bygget på i flere omganger.

Notre-Dame er et av de mest betydelige monumenter fra gotikken som finnes i verden. Katedralen har stått på UNESCOs verdensarvliste siden 1991.

– UNESCO står ved Frankrikes side for å redde og gjenoppbygge Notre-Dame, sier Audrey Azoula, generalsekretær i FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, mandag kveld.

Rundt 13 millioner personer besøker katedralen hvert år. Rundt 30.000 personer besøker den daglig. I de travleste periodene trekker over 50.000 personer inn de berømte dørene.