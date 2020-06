Brann i fransk ubåt

En fransk atomdrevet ubåt begynte å brenne under renovasjonsarbeid fredag. Atomreaktorene, drivstoffet og våpnene var fjernet fra ubåten i påvente av arbeidet.

Publisert Publisert Nå nettopp

NTB

Alle arbeidere og sjøfolk ble evakuert fra ubåten Perle, som ligger i dokk i havnebyen Toulon ved Middelhavet. Bilder fra stedet viser hvit røyk som stiger fra fartøyet.

Atomreaktorene, drivstoff og våpen ble fjernet for fem måneder siden i forbindelsen med renoveringen, og det er dermed ikke fare for at radioaktivt materiale kommer i kontakt med brannen, ifølge en tjenesteperson som har uttalt seg anonymt til AFP.

Perle er den nyeste av Frankrikes seks atomdrevne ubåter i Ruby-klassen. Den ble satt i tjeneste i den franske marinen i 1993.