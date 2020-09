Dette skiller Trump og Biden

Hva er forskjellen på politikken til de to presidentkandidatene, og hvordan angår det deg?

Foto: Illustrasjon: Endre Lilletvedt. Fotogrunnlag: NTB Scanpix og Shutterstock.

Donald Trump sier til velgerne at den politiske og sosiale uroen i USA skyldes Demokratene, og at Bidens USA vil være preget av uro. Med andre ord: Donald Trump må gjenvelges, for å skape lov og orden.

Joe Biden på sin side, sier at det er Donald Trump som er skyld i uroen.

I en meningsmåling utført av YouGov for Yahoo! News 28. august, faller velgerne i all hovedsak ned på Bidens side: Bare 21 prosent av de spurte i undersøkelsen tror at Donald Trump kan gjenskape lov og orden i USAs gater. 48 prosent av de spurte, mener at presidenten selv er årsaken til uroen.

Blant registrerte republikanere er støtten til Trump høyere: 51 prosent av dem tror Trump kan ordne opp. Han har med andre ord støtte fra rundt halvparten av sine egne velgere, når det kommer til lov og orden.

Undersøkelsen ble foretatt før hendelsen i Portland, Oregon, der en Trump-tilhenger ble skutt og drept under en demonstrasjon til støtte for presidenten, der tilhengerne hans kjørte gjennom byen i pickuper og skjøt med paintball-geværer mot folk på fortauene.

Donald Trump hyllet demonstrantene for å være sanne patrioter, og takket for støtten. Han sendte også ut en twittermelding der han truet med å sette nasjonalgarden inn i byen, og fastslo at ordfører Ted Wheeler er en tosk, eller «The Mayor is a FOOL. Bring in the National Guard!», som det heter i presidentens erklæring.

I den samme meningsmålingen sier 67 prosent av de spurte at utviklingen i USA er på feil spor, mens 25 prosent mener ting går den rette veien. Blant svarte velgere mener 83 prosent at utviklingen er på feil spor.

Bidens forsprang minker

Samtidig minker Joe Bidens forsprang ifølge denne målingen. Han oppnår 47 prosentpoeng, mot Donald Trumps 41. Seks prosent av de registrerte republikanerne i undersøkelsen sier at de vil stemme på Biden – ikke på Trump. Det er også verdt å merke seg at Demokratene gjør det vesentlig bedre enn Republikanerne i denne meningsmålingen når det kommer til Kongressvalget som går samtidig med presidentvalget: Her får Demokratene 49 prosentpoeng, mot Republikanernes 38.

Slik det ser ut akkurat nå, ligger ikke bare Joe Biden og Demokratene an til å vinne presidentvalget, men også til å få flertall i begge kamrene i nasjonalforsamlingen. Det kan ha mye å si for presidentens politiske gjennomføringskraft.

Så hva vil i grunnen Joe Biden gjøre annerledes enn Trump?

Ganske mye, faktisk, og som alltid når det gjelder USA, spiller økonomi en stor rolle.

Utenrikspolitisk vil han i hvert fall ta USA inn igjen i Parisavtalen og i Verdens helseorganisasjon (Who), og han sier at han vil gjenopprette gode forbindelser med USAs allierte, Norge for eksempel. Alt dette i motsetning til Trump, som har skapt et anstrengt forhold mellom USA og de øvrige medlemslandene i Nato, og som har trukket USA ut av mye forpliktende, internasjonalt samarbeide. Dette handler om å skape internasjonal sikkerhet og stabilitet, og angår alle.

Og så sier Biden at han vil gjenoppbygge den amerikanske velferdsstaten. Demokratenes kandidat vil ha 100.000 offentlig ansatte helsearbeidere til å hamle opp med koronapandemien. Han vil at det offentlige skal betale helseforsikringen for alle som har mistet jobben, og vil at det offentlige skal ta inntil 8000 dollar – om lag 70.000 kroner – årlig av barnehageregningen, for barn mellom 3 og 5 år fra familier med husstandsinntekt under 125.000 dollar i året – rundt 1 million norske kroner.

En helhjertet satsing på rene energikilder skal gjøre USA karbonutslippsfritt innen 2035 – det er godt nytt for hele verden – og skal ifølge planen skape millioner av nye jobber. Her inngår også avgiftsfordeler ved kjøp av elbil. I USA varierer bilavgiftene fra stat til stat i dag, og det er merverdiavgift på inntil 14 prosent.

Oljeselskapssjefene skjelver allerede av redsel, men det skal vi komme til senere.

Biden kaller planen «Build Back Better». Det er en nasjonal gjenreisningsplan han lanserer, og den blir dyr. Svært dyr.

Barnehageløsningen vil i seg selv koste 7 milliarder norske kroner i året, mens energisatsingen er beregnet til 2 billioner dollar (two trillions på amerikansk) over en periode på fire år – altså rundt atten tusen milliarder norske kroner – eller nesten to oljefond, om du vil.

Høyere skatt

Joe Biden har alltid talt for å holde budsjettbalansen, og være forsiktig med å øke de offentlige budsjettene. Så hvor skal han hente pengene?

Først og fremst skal han øke skattene. Når han skaper nye arbeidsplasser, økes skatteinngangen automatisk, men det er ikke nok. Derfor skurrer det i manges økonomiske ører, når Joe Biden samtidig lover at ingen som tjener under 400.000 dollar årlig – om lag 3,5 millioner norske kroner – skal betale mer i skatt enn de gjør i dag.

Joe Bidens plan er å øke marginalskatten for alle som tjener mer enn 400.000 dollar fra 37 prosent til 39,6 prosent, og samtidig fjerne flere fradragsmuligheter for høyinntektsgrupper. Han vil også øke arveavgiften, den føderale eiendomsskatten og kapitalbeskatningen for folk som tjener mer enn én million dollar i året – snaut 9 millioner kroner.

Samtidig varsles det lettelser for unge, eldre og småbedrifter. Her er tiltakene knyttet opp mot utdannelse, studiegjeld og pensjonssparing. Han vil ikke innføre gratis høyere utdanning, slik venstrefløyen i Det demokratiske partiet ønsker.

Når det kommer til generell helsepolitikk, står Joe Biden for det samme som Barack Obama gjorde. Altså vil han gjennomføre og styrke det vi kaller Obamacare, som i korte trekk går ut på å garantere helseforsikring for alle, men han vil ikke innføre et offentlig helsesystem etter europeisk modell, slik venstrefløyen i Det demokratiske partiet ønsker.

Joe Biden vil øke firmabeskatningen fra 21 til 28 prosent. Han vil i tillegg innføre en minimumsskattlegging på 15 prosent for «større virksomheter», og han er tilhenger av å øke beskatningen av utenlandske selskaper som opererer i USA.

Lavere skatt

Donald Trump har redusert skatten i USA, men 83 prosent av skattelettelsene har gått til den én prosent rikeste andelen av innbyggerne. De som virkelig har tjent på Trumps skattepolitikk, er den lille promillen amerikanere som tjener over 5,1 millioner dollar i året – rundt 45 millioner kroner. De har fått en årlig skattelette tilsvarende 1,3 millioner norske kroner.

Trump har lovet å senke kapitalbeskatningen ytterligere, og sier dessuten at han vil redusere skatten for middelklassen. Den har nemlig ikke kommet godt ut av presidentens skattepolitikk. Amerikanske lønnsmottakere med inntekter mellom 54.700 dollar og 93.200 dollar – 480.000 til 820.000 – betaler nå en drøy tusenlapp mer i skatt hvert år, enn de gjorde før Donald Trump flyttet inn i Det hvite hus.

Når det kommer til næringslivet, har ikke Trump lagt tall på bordet, men han lover skattelette for virksomheter som ikke bare designer, men faktisk skrur sammen produktene sine i USA, og han lover skattelette til bedrifter som «henter jobber tilbake fra Kina».

Donald Trump har redusert den generelle firmabeskatningen fra 35 til 21 prosent i inneværende periode, og har sagt at han vil senke den til 20.

Klima og miljø

Den offentlige fattigdommen står i sterk kontrast til den private rikdommen i USA. Veistandarden er ikke mye å skryte av, for eksempel. Dette vil Joe Biden gjøre noe med. I Demokratenes program inngår en voldsom opprustning av den offentlige infrastrukturen, høyhastighetstog, en halv million ladestasjoner for elbiler og litt av hvert. Mye av dette er en del av miljøsatsingen.

Donald Trump går ikke til valg på noe eget program for 2020-valget. Han vil jobbe videre sier han, basert på programmet som fikk ham valgt for fire år siden.

Når det kommer til klima- og miljøpolitikk, holder han seg til én setning: «Gjøre USA uavhengig av importert energi (les olje), skape millioner av jobber og beskytte vann og luft mot forurensning».

Joe Biden går opp på podiet under et valgkampmøte i den viktige vippestaten Pennsylvania. Foto: JONATHAN ERNST, Reuters/Scanpix Donald Trump på vei inn i Air Force One som skal fly ham til den viktige vippestaten Pennsylvania. Foto: CARLOS BARRIA, Reuters/Scanpix

Familie og helse

Trump vil ha skattefradrag for barnehageutgifter, og har lovet å innføre seks ukers mammapermisjon. Donald Trump har styrket arbeidet mot fri abort – han deltok blant annet på en demonstrasjon mot fri abort i Washington D.C. i januar – og har fratatt jenter og kvinner retten til gratis p-piller, noe som gjaldt personer med lav inntekt, gjennom kutt i støtten til «Planned Parenthood». Konservative kristne er med og utgjør grunnfjellet blant Donald Trumps velgere. For 81 prosent av dem er nettopp abortsaken den viktigste politiske saken.

For eldre og kronisk syke vil Trump innføre «fleksible ordninger». Blant annet har han iverksatt tiltak for å tvinge ned prisen på reseptbelagte medisiner, og han har gjennomført en kriminalreform som skal gjøre det enklere for tidligere straffede å komme tilbake til samfunnet.

Skytevåpen

Donald Trump har uttalt at han er tilhenger av strengere, statlig kontroll med hvem som får lov til å kjøpe skytevåpen. På spørsmål om når det skal innføres, har han svart dette til BBC: – Veldig meningsfulle ting kan komme til å skje.

Joe Biden vil se på muligheten for å gjøre våpenindustrien juridisk ansvarlig for ulovlige hendelser som inkluderer deres produkter. Biden vil også forby salg av automatiske og halvautomatiske skytevåpen, og vil innføre statlig tilbakekjøp av slike våpen som er på private hender.

– Det er ikke lov å jakte fugl med mer enn tre patroner i våpenet. Vi gjør altså mer i dette landet for å beskytte ender, enn for å beskytte våre egne barn, sier Joe Biden til sin egen kampanjenettside.

Oljeprisen

Da oljeprisen sank gjennom gulvet i det koronakrisen slo inn midt i en oljepriskrig mellom Saudi-Arabia og Russland, tok Donald Trump grep for å øke oljeprisen. Oljeprisen må ligge på et rimelig høyt nivå, for at det skal svare seg å utvinne sand- og skiferolje i USA, for eksempel ved hjelp av fracking. Det er gunstig for økonomien i både Norge og USA at oljeprisen er høy.

Joe Biden er ikke like oljeindustrivennlig som Donald Trump, blant annet har han uttalt at han vil se nærmere på et oljerørledningsprosjekt som ble skrinlagt av Barack Obama og deretter startet opp igjen av Donald Trump. Flere oljeselskapssjefer i Texas har uttalt frykt for at Biden skal vinne valget, men de venter fortsatt høyere oljepriser i mai 2021, enn i mai 2020 – ifølge nettstedet oilprice.com.

På venstrefløyen i Det demokratiske partiet presses det på for å forby såkalt fracking – hydraulisk oppsprekking, eller frakturering av fossile bergarter for utvinning av petroleumsråstoff. Typisk utnyttes vann under høytrykk for å presse ut petroleumsressursene, noe som flere steder har ført til forurensning.

Lobbyorganisasjonen U.S. Chamber of Commerce har levert en pro-fracking-rapport som konkluderer med at et forbud vil fjerne nesten seks millioner arbeidsplasser, mange av dem i Pennsylvania som er en viktig vippestat ved årets valg. Joe Biden som prøver å fri til både klimaaktivistene og industriarbeiderne, har ikke sagt at han vil forby fracking, men han går likevel til valg på det mest klima- og miljøvennlige programmet i amerikansk historie.