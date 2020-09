Trump tar drapssiktet 17-åring i forsvar

USAs president Donald Trump forsvarte mandag en 17-åring som er siktet for å ha drept to personer i forbindelse med store demonstrasjoner i Kenosha i Wisconsin.

USAs president Donald Trump tar 17-åringen som er siktet for to drap i forbindelse med uroen i Kenosha, i forsvar. Foto: Andrew Harnik / AP / NTB scanpix

Trump fortsatte med splittende retorikk dagen før han skal besøke Kenosha, der det har vært store demonstrasjoner og mye uro etter at svarte Jacob Blake forrige uke ble skutt sju ganger i ryggen av politifolk.

– Jeg antar at han hadde havnet i store problemer. Han ville antakelig blitt drept, sa Trump på en pressekonferanse.

Den 17 år gamle gutten, som kan ha hatt tilknytning til væpnede grupper på ytre høyrefløy som brukte våpen for å beskytte forretninger i byen fra hærverk og tyveri under opptøyene, skjøt tre mennesker. To av dem døde, og han er siktet for to drap og ett drapsforsøk, ifølge CBS News.

Ifølge siktelsen skal han først ha skutt en mann som forsøkte å ta fra ham våpenet han bar. Mannen døde av skadene.

Deretter skal flere personer, i en hendelse som ble filmet, ha løpt etter ham og forsøkt å ta fra ham våpenet. Etter at 17-åringen mistet balansen, skal han ifølge siktelsen ha skutt en mann som sto over ham og forsøkte å ta fra ham våpenet. Også han døde av skadene.

Til tross for at 17-åringen er drapssiktet, har flere konservative kommentatorer i USA tatt ham i forsvar, med budskap om at han handlet i selvforsvar, noe også forsvareren hans framholder.