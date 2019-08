Mexico vil granske massedrapet i El Paso, der åtte mexicanere ble drept, som terror og kan komme til å kreve gjerningsmannen utlevert fra USA.

– Vi anser dette for å være en terrorhandling, i dette tilfellet utført på amerikansk territorium, men likevel en terrorhandling rettet mot mexicanere, sa Mexicos utenriksminister Marcelo Ebrard utenfor det mexicanske konsulatet i El Paso tirsdag, ifølge Reuters.

Han la til at granskingen blir den første av en slik størrelsesorden fra Mexicos side når det gjelder terrorisme på USAs territorium.

I et fire sider langt manifest som trolig ble laget av gjerningsmannen Patrick Crusius og postet på 8chan, heter det at angrepet er et svar på en latinamerikansk invasjon av USA.

22 drept

Åtte mexicanske statsborgere ble drept, og ytterligere seks ligger såret på sykehus i El Paso, som ligger på grensa til Mexico. Til sammen 22 mennesker ble drept i angrepet på en Walmart-filial i byen i helgen.

Mexicos involvering i saken mot Crusius skjer på et tidspunkt da USA og Mexico er i konflikt med hverandre om migrasjon og handel.

Men de to landene har fra tid til annen samarbeidet om kriminalsaker, og i flere tilfeller har Mexico utlevert mexicanske statsborgere som var etterlyst i USA, blant dem narkobaronen Joaquín El Chapo Guzmán, som nylig ble dømt til livstid i fengsel i New York.

Terror

Massedrapet i El Paso etterforskes i USA som innenlandsk terror, og påtalemyndigheten vurderer å tiltale den mistenkte for føderal hatkriminalitet. Den 21 år gamle gjerningsmannen risikerer dermed dødsstraff, ifølge DPA.

I Mexico undersøker statsadvokaten nå om det er mulig å sikte ham for terrorisme mot mexicanere på amerikansk jord. Det blir også sett på muligheten for å sikte dem som solgte gjerningsmannen våpenet han brukte i angrepet.