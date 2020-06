Ung antirasistisk kvinne gjør Macron nervøs

En ung kvinne skaper hittil usett styrke i den antirasistiske mobiliseringen I Frankrike. Aktiviteten hennes gjør landets regjering nervøs.

Assa Traoré har stått frem som en lederskikkelse i kampen mot antirasisme og politivold i Frankrike. Foto: Prezat Denis/Avenir Pictures/ABACA

Hakim Mendy fra Paris var ikke i tvil da han nylig ble vitne til at en spinkel, svart kvinne med en imponerende hårpryd tok mikrofonen og henvendte seg til de mange tusen demonstrantene som bar skilt med påskriftene «Black lives matter» og «Justice pour Adama» (rettferdighet for Adama, red.).

Få sekunder før hadde demonstrasjonen i Paris vært en støyende blanding av musikk, slagord og tilrop til venner og bekjente. Alle ble tause da Assa Traoré tok ordet.

Fakta Assa Traoré Født 1985, oppvokst i Paris med 16 brødre og søstre. Faren, død 1999, var bygningsarbeider fra Mali. Utdannet spesialpedagog i 2007. Mor til tre barn. Stiftet Adama-komiteen i 2916 etter brorens død samme år. Medforfatter av to bøker. Les mer

– I dag er det ikke lenger Traoré-familiens kamp. Det er en felles kamp, lød det fra henne med henvisning til hennes bror, Adamas død for fire år siden under en pågripelse.

– Listen er altfor lang. Det som nå foregår i Frankrike, kaster lys over det vi opplever her i landet. I dag skal dere være vitner til det som foregår her, sa den unge kvinnen.

Tar lederrollen

Hakim Mendy var overrasket og opprømt.

– For første gang har svarte mennesker her i landet fått en leder. Hun er en av våre egne. Hun kunne ha vært søsteren min. Hennes historie er også min, og hun snakker om ting alle her i forsamlingen opplever jevnlig, og som dere i mediene svært sjelden skriver om.

Hakim Mendy har lenge følt seg alene med frustrasjonene sine, når han i likhet med andre unge svarte eller nordafrikanere har blitt utsatt for ydmykende politikontroll. Nå føler den unge lagerarbeideren at en bevegelse er i gang.

Den vurderingen er han ikke alene om, og med Assa Traoré som frontfigur har bevegelsen alle muligheter til å gripe om seg, sier sosiologen Julien Talpin til nyhetsbyrået AFP.

– Styrken deres er at de har greid å gjøre kampen sin bredere ved å si at når man snakker om Adama Traoré, snakker man om alle former for politivold og om prisen for menneskeliv i innvandrerbydelene.

Brorens død

Det er ikke første gang offentligheten hører om den 35 år gamle Assa Traoré.

Hun representerer komiteen Adama Traoré, som har navn etter broren hennes som døde i juli 2016 etter det som ifølge familien skal ha vært en hardhendt arrestasjon i byen Beaumont sur-Oise.

Søsteren og flere familiemedlemmer har med stadig større støtte fra antirasistiske grupper og intellektuelle krevd en uavhengig granskning av forløpet i forbindelse med brorens død, som ifølge tre offisielle rapporter inntraff som følge av hjertesvikt og ikke – slik det blir påstått av Traoré-familien og to andre undersøkelser – som følge av politivold.

Komiteen har hvert år organisert protestmarsjer i og omkring Beaumont-sur-Oise med krav om å gjenoppta saken. Lokale medier og TV-stasjoner dekket demonstrasjonene, før det igjen ble taust rundt saken.

I dårlig lys

Det forhindret ikke Assa Traoré, trebarnsmor og for inntil et år siden spesialpedagog i byen Sarcelles, i å fortsette kampen. Sammen med en journalist fra ukemagasinet l'Obs skrev hun en bok om saken og livet i innvandrerbydelene, som hun etter sin oppvekst i et av de parisiske quartiers kjenner innenfra.

I fjor deltok den populære skuespilleren Omar Sy i den årlige marsjen, og flere intellektuelle, kunstnere og mediefolk har sluttet seg til komiteen. Flere høyreorienterte medier anklager nå komiteen for å være infiltrert av radikale muslimske grupperinger med en klar politisk agenda, og såkalte «separatistiske krefter».

Mediene minner også om at den avdøde broren, Adama, hadde flere dommer bak seg. En annen bror, som han var sammen med, var ettersøkt for utpressing og vold. Også andre av Assa Traorés brødre er dømt for kriminelle forhold.

«Alle her i Beaumont-sur-Oise er redde for Traoré-familien», lød det nylig i avisen Le Parisien fra en av byens innbyggere i en av kommentarene som ifølge Traoré-komiteen forsøker å bringe den og Assa Traoré i negativt lys.

Sammensveiset familie

Assa Traoré har selv aldri lagt skjul på at hun er datter av en bygningsarbeider fra Mali, som rakk å få 17 barn med fire forskjellige hustruer før han døde i 1999 av asbestforgiftning.

Polygami er forbudt i Frankrike. Likevel eksisterer det i enkelte innvandrerbydeler, og myndighetene ser mellom fingrene på det.

Assa Traoré selv har i flere intervjuer snakket om hvordan hun vokste opp under kjærlige forhold i en sammensveiset familie.

«Man betrakter ofte polygami som noe skadelig, men vi holdt godt sammen. Jeg kaller for eksempel Adamas mor maman», sa hun få måneder etter brorens død i et intervju med avisen Libération.

En bevegelse

På det tidspunktet hadde Assa Traoré, som etter farens død har fungert som et slags familieoverhode, bestemt seg for å innlede kampen for at de ansvarlige for brorens død blir straffet.

I tillegg til kunstnere som Omar Sy, suksessforfatteren Édouard Lous og erfarne aktivister fra antirasistiske organisasjoner har personligheter fra De gule vestene sluttet seg til Assa Traoré og bevegelsen hennes. Dette vekker bekymring i kretsen rundt president Emmanuel Macron, innrømmer en representant for presidentens parti, La République en Marche.

– Med den økonomiske krisen og masseoppsigelser står vi overfor en brennhet høst. Om Assa Traoré greier å skape en allianse mellom de unge i forstedene, studenter, radikale fagforeninger og deler av De gule vestene, blir situasjonen helt uforutsigbar.

