Til sammen 40 innsatte ble mandag drept i fire ulike fengsler i delstaten Amazonas i Brasil.

Samtlige av de innsatte skal ha blitt kvalt, ifølge myndighetene. Foranledningen til hendelsen er ikke kjent.

Myndighetene meldte først at 42 ble drept, men har endret tallet til 40. Årsaken er ukjent.

De innsatte ble drept dagen etter at 15 personer ble drept i sammenstøt i et av de fire fengslene i Manaus, delstatshovedstaden i Amazonas. Sammenstøtet skjedde under besøkstiden i fengslene.

Myndighetene har sendt ekstra styrker til de fire fengslene i Manaus, som ligger i kort avstand til hverandre.

– Jeg har snakket med justisminister Sergio Moro, som skal sende et team til Amazonas som kan hjelpe oss i denne krisen, sier guvernør i delstaten Wilson Lima i en uttalelse.

Foruten vold i fengslene, sier Lima at økningen i sikkerhetstiltak i delstaten har redusert «antallet ran og drap».