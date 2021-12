Stoltenberg: – Han forandret Sør-Afrika og verden

Desmond Tutu utstrålte en egen glede og styrke som inspirerte mennesker over hele verden, sier Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Erkebiskop Desmond Tutu fra Sør-Afrika møtte statsminister Jens Stoltenberg da han besøkte Norge i 2000.

– Desmond Tutu forandret Sør-Afrika og med det en hel verden. Han viste stort mot i sin urokkelige tro på rettferdighet og likeverd, fred og forsoning, sier Stoltenberg til VG.

– Inspirerte mennesker

– Jeg fikk gleden av å møte ham i ulike sammenhenger og alltid utstrålte han en egen glede og styrke som inspirerte mennesker over hele verden, fortsetter den tidligere statsministeren.

Anti-apartheid-aktivist, kirkeleder og Nobels fredsprisvinner Desmond Tutu døde 2. juledag.

Tutu viste kraften i forsoning og tilgivelse, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Et stort, lite menneske som viste kraften i forsoning og tilgivelse. Det er med sorg og takknemlighet at vi i dag fikk nyheten fra Sør-Afrika om at Desmond Tutu er gått bort, skriver statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) på Facebook, ifølge VG.

– Avgjørende tidspunkt

Sjelden har en fredspris vært riktigere, skriver statsministeren også, med henvisning til at Tutu fikk Nobels fredspris i 1984:

– Tutu fortjente den, men ikke minst var tidspunktet avgjørende. Som erkebiskop i Cape Town fra 1986 ble Tutu en kraft for fredelig forandring i de siste avgjørende årene i kampen mot det hvite mindretallsregimet, skriver statsministeren.

Desmund Tutu (til v.) og Jonas Gahr Støre i Cape Town i 2009.

– Intenst levende

Støre hyller Tutus fremtoning:

– Desmond Tutu var et av de mest intenst levende, tilstedeværende og engasjerende mennesker jeg har møtt. Det lyste i øynene hans når du snakket med ham, skriver Støre.

– Desmond Tutu kombinerte kampen mot apartheid med viktige bidrag til forsoning mellom mennesker, skriver utenriksminister Anniken Huitfeldt på Twitter.

– Han bidro til en bedre verden i arbeidet mot raseskillepolitikken og ble på sine eldre dager en frontfigur i kampen for homofile rettigheter, fortsetter utenriksministeren.

– Inspirerte en hel verden

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp) sier Tutu har inspirert en hel verden. Hun fremhever hans rolle i kampen mot apartheid:

– Han er opphavet til begrepet «regnbuenasjonen». Hans lederskap i Sør-Afrikas sannhetskommisjon var også eksepsjonell, ved at han ledet landet inn på «en tredje vei» når landet skulle forsones etter overgrepene under apartheid, sier hun til VG.

– Han kalte det gjenopprettende rettferdighet, ikke hevn og ikke glemsel, men en vei til forsoning, på en måte verden ikke hadde sett før, legger hun til.