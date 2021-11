Israel anklager mer enn 50 Hamas-medlemmer for terrorplaner

Israels etterretningstjeneste Shin Bet sa mandag at de har pågrepet mer enn 50 Hamas-medlemmer i raid på den okkuperte Vestbredden og i det østlige Jerusalem.

26 år gamle Eliyahu Kay ble begravd i Jerusalem mandag.

NTB

Hamas-medlemmene skal ha planlagt angrep på Israel, mener Shin Bet.

Kunngjøringen kom dagen etter at et Hamas-medlem drepte en israeler og såret ytterligere fire i et skuddrama nær en helligdom i gamlebyen i Jerusalem.

Shin Bet hevder å ha avdekket Hamas-cellen i løpet av de siste ukene og mener den planla angrep på Vestbredden, Jerusalem og Israel. Videre skal de mistenkte ha vært innblandet i opprettelsen av terrorinfrastruktur. Det ble også gjort beslag av penger, våpen og materiell til eksplosiver.

Mannen som ble drept i søndagens angrep, var 26 år gamle Eliyahu Kay. Han ble begravd i Jerusalem mandag, mens én av de sårede fortsatt var på sykehus. Angriperen, en 42 år gammel palestiner fra Øst-Jerusalem, ble skutt og drept av politiet på stedet.

Hamas bekreftet senere at angriperen var medlem av den militante palestinske bevegelsen. Men Hamas har ikke uttalt seg om hvorvidt angrepet var en del av en felles operasjon fra gruppa eller en enkelt manns handling.