Anders (26) måtte flykte fra skytteren med barna sine. Nå lurer han på hva han skal fortelle dem.

Anders Gelting så drapsmannen gå gjennom kjøpesenteret, og rømte med sine to barn. Et annet sted i kjøpesenteret måtte kjæresten gjemme seg i et prøverom.

Publisert Publisert For mindre enn 30 minutter siden