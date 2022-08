Liz Cheney taper mandatet i Kongressen

Den Trump-kritiske republikaneren Liz Cheney har tapt primærvalget i Wyoming og mister dermed setet sitt i Representantenes hus.

Liz Cheney på talerstolen under et valgmøte i Jackson i Wyoming. Tirsdag tapte hun primærvalget og blir ikke gjenvalgt til Kongressen.

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Det viser prognosene til USAs TV-kanaler etter at tilstrekkelig mange stemmer er opptalt.

I stedet blir den 59 år gamle advokaten Harriet Hageman, som har ekspresident Donald Trumps fulle støtte, Republikanernes kandidat ved valget til høsten.

Det er nærmest ensbetydende med at hun blir Wyomings eneste medlem av Representantenes hus, siden den dypt republikanske staten ga Trump over 70 prosent ved valget i 2020.

Med 18 prosent opptalt hadde Hageman 65 prosent, mens Cheney hadde 30 prosent av stemmene.

Argeste kritiker

Cheney er Trumps argeste republikanske kritiker i Kongressen. Hun var blant ti kongressrepresentanter som stemte for riksrett for Trump, og er nå nestleder i komiteen som gransker Trumps rolle i stormingen av Kongressen 6. januar i fjor.

Cheney, som ikke regnet med å vinne, lover å gjøre alt hun kan for hindre at Trump blir valgt igjen.

– Jeg har sagt siden 6. januar at jeg vil gjøre alt jeg kan for at Donald Trump aldri igjen er i nærheten av Det ovale kontor, og det mener jeg, sa hun da tapet var et faktum.

Cheney kalte tapet starten på en ny karriere, og det spekuleres på om hun planlegger å stille som presidentkandidat om to år, enten som republikaner eller som uavhengig.

Langt mot ytre høyre

Utfallet av valget er nok en påminnelse om hvor langt ut mot ytre høyre det republikanske partiet har beveget seg under Trump.

Partiet som tidligere var preget av næringslivsvennlige konservative som Cheneys far, tidligere visepresident Dick Cheney og Bush-familien, eies nå av høyrepopulisten Trump som inspirerer sine tilhengere med den falske påstanden om at han vant og Joe Biden tapte presidentvalget i 2020.

Hageman, som vinner valget i Wyoming, hevdet også at 2020-valget var «fikset». da hun drev valgkamp blant statens republikanere som mener at Cheney sviktet dem med sin kritikk av Trump.