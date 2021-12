64 bekreftet døde i Kentucky

64 mennesker er bekreftet omkommet etter tornadoene i Kentucky. Tallet er lavere enn det som tidligere har vært fryktet, men fortsatt er mange savnet.

En tornado raserte sentrum av byen Mayfield i den amerikanske delstaten Kentucky lørdag.

NTB

– Det kommer til å bli flere. Vi tror tallet kommer til å stige over 70, kanskje til og med over 80, sa guvernør Andy Beshear mandag.

Det bekreftede tallet er imidlertid nå 64. Søndag sa Beshear at minst 80 var døde.

Nye opplysninger om de savnede har gjort at tallet er blitt nedjustert. Det var fryktet at mange hadde mistet livet på en stearinlysfabrikk, men de aller fleste av arbeiderne her skal være i live.

Fortsatt er 105 mennesker registrert som savnet. Beshear mener det kan ta flere uker før myndighetene har full oversikt over omkomne.

Minst 14 andre personer mistet livet i fire andre delstater i uværet fredag og lørdag.