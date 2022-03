Russland fortsetter angrepet på Kyiv

Mandag fortsatte kampene rundt Ukrainas hovedstad Kyiv, med angrep fra vest, nordvest, øst og nordøst. På morgenen ble tre mennesker drept i beskytningen.

Brannmannskaper redder ut beboerne fra en boligblokk i Kyiv, som ble rammet av et russisk angrep mandag morgen.

Artillerigranater har falt over flere områder rundt Kyiv, blant dem Irpin, Busja og Hostomel.

To personer skal være drept og syv såret i et russisk angrep mot fabrikken til flyprodusenten Antonov i Kyiv mandag morgen.

Også en boligblokk i nord byen skal ha blitt truffet av russiske artillerigranater. Én person skal være drept og tolv såret.

En beboer sitter utenfor ruinene av en boligblokk i Kyiv. Blokken ble truffet av en artillerigranat mandag morgen.

Sivile evakuert

Havnebyen Mariupol, som ligger mellom Krim-halvøyen og de separatistkontrollerte områdene i Donbas, har vært under russisk beleiring i snart to uker.

Mandag lykkes man endelig med å evakuere et ukjent antall sivile, etter at en rekke slike forsøk har endt med skuffelse den siste tiden.

160 biler fylt med ukrainske sivile forlot byen i 12-tiden norsk tid, i retning den russisk-kontrollerte havnebyen Berdjansk, som ligger sørvest for Mariupol.

– Foreløpig opprettholdes våpenhvilen langs den humanitære korridoren, skriver lokale myndigheter på Telegram.

De skriver også at bilene hadde kjørt gjennom Berdjansk og er på vei mot Zaporizjzja i nordvest.

Dødstallet i den beleirede havnebyen skal ifølge ukrainske myndigheter ha steget til minst 2500.

Sivile hevdes drept i Donetsk

Russlands militære hevder at 20 sivile ble drept og 23 såret etter at en ukrainsk rakett ble skutt ned over byen Donetsk, i fylket med samme navn, som har vært under kontroll av russiskstøttede separatister siden 2014.

Myndighetene i den selverklærte Folkerepublikken Donetsk (DPR) hevdet først at 20 sivile hadde blitt drept i hendelsen, før de nedjusterte dødstallet til 16. Etter at Russland uttalte seg i saken, har de gått opp til 20 igjen. Både Russland og DPR sier det er barn blant de døde.

Ukrainske myndigheter nekter for å ha skutt mot byen.

– Det er åpenbart en russisk rakett eller annen form for eksplosiv. Det er ikke engang noe poeng å snakke om det, sier talsperson for den ukrainske hæren, Leonid Matjukhin.

Ukraina har tidligere avvist at de vil forsøke å gjenerobre Donetsk og Luhansk, som har vært kontrollert av russiskstøttede separatister siden 2014.

Store ødeleggelser

– Frem til kl. 07.40 (06.40 norsk tid) ble det funnet én død person i en boligblokk på ni etasjer i Obolon-distriktet i hovedstaden, sier redningsetaten i Kyiv i en uttalelse.

Tre personer har blitt sendt til sykehus, ytterligere ni fikk helsehjelp på stedet, opplyser etaten.

Tidligere mandag morgen meldte rådgiver Anton Gerasjenko i det ukrainske innenriksdepartementet at to mennesker var drept, skriver Sky News.

Den statlige redningsetaten meldte mandag morgen at en russisk artillerigranat hadde truffet en boligblokken og forårsaket ødeleggelser på flere leiligheter.

En lokal beboer bærer eiendelene sine ut av en boligblokk i Kyiv, etter at den ble truffet av en artillerigranat mandag morgen.

Flyfabrikk i brann

Fabrikken til den statseide flyprodusenten Antonov i Kyiv skal også ha blitt truffet i mandagens artilleriangrep. Lokale myndigheter sier at to personer ble drept og syv såret.

Flyfabrikken er den største av sitt slag i Ukraina og er kjent for å produsere mange av verdens største fly.

Myndighetene i hovedstaden sier at det brøt ut brann etter skytingen mot fabrikken.

Flere angrep

Ifølge presidentkontoret til Volodymyr Zelenskyj skal flere sivile bygninger i Mykolajiv ha blitt rammet av flyangrep. Det samme gjelder Kharkiv.

Lokale medier melder også at et TV-tårn nær Rivne vest i Ukraina har blitt truffet i et russisk angrep. Det er ikke kjent om noen ble såret i angrepet.

Det skal også ha vært et rakettangrep rettet mot myndighetsbygninger i landsbyen Stavisje i Zjytomyr-regionen i løpet av natten, der fire personer skal ha blitt såret.

Mandagens samtaler mellom delegasjoner fra Ukraina og Russland har blitt avsluttet, uten at det har kommet noen meldinger om håndfaste resultater. Samtalene skal fortsette tirsdag.

Begge sider har i løpet av helgen uttalt seg positivt om fremtidsutsiktene for samtalene.

– Målet vårt er at i dette vanskelige forhandlingsarbeidet vil Ukraina få det nødvendige resultatet for fred og for sikkerhet, sa Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj tidlig mandag morgen. Han la til at partene snakker sammen hver dag.