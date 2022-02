USA: Ingen grunn til optimisme etter samtale mellom Biden og Putin

Det er ingen grunn til å være optimistisk etter at de to presidentene Joe Biden og Vladimir Putin lørdag snakket sammen om Ukraina-situasjonen, ifølge Pentagon.

Pentagon-talsmann John Kirby mener det ikke er grunn til optimisme etter at Joe Biden og Vladimir Putin snakket sammen lørdag.

NTB-AFP

– Det finnes ingen tegn til at ting beveger seg i riktig retning. Det finnes absolutt ikke noen tegn til at Putin har intensjoner om å trappe ned. Og det er i alle fall ingen tegn til at han forplikter seg til en diplomatisk tilnærming fremover, sier Pentagon-talsmann John Kirby.

– Så det gir oss ingen grunn til optimisme, sier han.

Biden snakket lørdag med sin russiske motpart i en timelang telefonsamtale. Samtalen skal ikke ha resultert i noen konkrete gjennombrudd, men de to ble enige om å fortsette dialogen. Biden skal søndag også snakke med Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj, og diplomatiet jobber for tiden på høygir for å senke spenningsnivået i Ukraina-situasjonen.