Laura Pocorull (30) fra Bergen tok frem kameraet da politiet ville forhindre folk fra å stemme.

Laura Pocorull reiste fra Bergen til den katalanske byen Sant Carles de la Rapita for å avgi sin stemme.

Folkeavstemningen om hvorvidt Catalonia skal ha selvstyre eller ei førte til store opptøyer søndag.

– Jeg og en venn var tidlig ute. Vi møtte opp ved stemmelokalet før klokken ni. Politiet kom like etter. Da startet bråket, forteller Pocorull.

– Vi var en hel gjeng som forsøkte å holde politiet ute fra stemmelokalet. Vi holdt dørene stengte og klarte å gjemme vekk valgurnene, sier Pocorull som har jobbet som ingeniør i Bergen i fire år.

Fakta: Catalonias selvstendighetskamp 1714: Catalonia mister sitt tradisjonelle selvstyre innenfor den spanske staten etter å ha kjempet på den tapende siden i Den spanske arvefølgekrigen. 1932: Catalonia får igjen selvstyre, og katalansk blir offisielt språk sammen med spansk. 1939: Francisco Francos styrker erobrer Barcelona mot slutten av den spanske borgerkrigen. Catalonias selvstyre avskaffes og katalansk språk blir forbudt. 1978: En ny spansk grunnlov anerkjenner Catalonia som ett av flere samfunn innenfor en «udelelig» spansk stat. 1979: Catalonia stemmer i en folkeavstemning for utvidet selvstyre innen områdene helsevesen, utvikling og kultur. 2006: En avtale med den spanske sosialistregjeringen gir Catalonia økonomisk og juridisk selvstyre og status som «nasjon». 2010: Spansk høyesterett stadfester avtalen fra 2006, men fastslår at statusen som «nasjon» ikke har noen juridisk mening. 11. september 2012: Mer enn 1 million katalanere demonstrerer i Barcelona med krav om selvstendighet. 20. september 2012: Spanias statsminister Mariano Rajoy avviser krav satt frem av Catalonias regionspresident Artur Mas om økt selvstyre for Catalonia. 9. november 2013: Catalonia holder folkeavstemning om selvstendighet, selv om spansk høyesterett har erklært dette ulovlig. Bare 37 prosent deltar, 80 prosent av dem stemmer for. 27. september 2015: Separatistene vinner flertallet av setene i regionforsamlingen, men uten å ha et flertall av de avgitte stemmene bak seg. I november 2015 vedtar regionsforsamlingen i Catalonia å starte en løsrivelsesprosess. Vedtaket blir kort tid etter opphevet av den spanske grunnlovsdomstolen. 6. september 2017 gir regionsforsamlingen i Catalonia grønt lys for at det kan holdes folkeavstemning 1. oktober. Sentralmyndighetene i Madrid sier folkeavstemningen er ulovlig, og også denne gangen stanser grunnlovsdomstolen vedtaket. 11. september: Opp mot 1 million mennesker deltar i en demonstrasjon i Barcelona til støtte for katalansk selvstendighet. 1. oktober 2017: Katalanske velgere møter opp for å delta i en folkeavstemning til tross for at spansk politi har iverksatt en rekke tiltak som ifølge den spanske regjeringen gjør folkeavstemningen i praksis umulig å gjennomføre.

Statsminister: - Det har ikke vært noen folkeavstemning

De sentrale spanske myndighetene mener at folkeavstemningen om katalansk selvstyre er ulovlig. Store styrker fra det nasjonale politiet ble sendt ut for å hindre at valget ble gjennomført.

Spanias statsminister Mariano Rajoy sier det ikke funnet sted noen folkeavstemning i Catalonia søndag. Han framholder at politiet har gjort sin plikt.

Statsministeren la ikke an noen forsonende tone da han holdt en TV-overført tale søndag kveld.

– Avstemningen er en hån mot selve essensen av demokratiet, sa Rajoy etter at valglokalene stengte klokka 20. Han avfeide all kritikk om brutal framferd av politi og sentralmyndigheter.

– Vi gjorde det vi måtte. I dag vant demokratiet, fordi grunnloven ble overholdt, sa han, og føyde til.

– Vi vil aldri lukke døren for dialog, men det må skje innenfor rammen av loven og demokratiet.

– 761 skadet

Ifølge katalanske myndigheter er det søndag kveld registrert at 761 personer trengte behandling etter sammenstøt med politiet under folkeavstemningen i Catalonia. Tallet er dermed kraftig oppjustert fra det forrige anslaget på 465 sårede.

Nødetatene bekrefter at at mange er såret etter at spansk politi, utstyrt med skjold, køller og skytevåpen, gikk hardhendt til verks og blant annet skjøt mot demonstranter med gummikuler. Ved 16-tiden hadde politiet stengt 79 av de rundt 2.300 valglokalene i regionen.

Regjeringen i Madrid har opplyst at tolv politifolk også er såret i sammenstøtene søndag.

Stemte i småby

– Minst 15 personer ble skadet her jeg er. Noen av dem hadde dype kutt i hodet. Vi ble behandlet som kriminelle, mens alt vi ønsket var å stemme, sier Laura Pocorull.

I flere byer ble det rapportert om knuste vinduer i valglokaler og konfiskert stemmesedler og valgurner. Svartkledde politimenn med hjelm brukte makt og dro mennesker som vil stemme ut av lokalene.

– Spania ønsker å forby oss å stemme. De er redde for et lite stykke papir i en boks, sier Pocorull.

– Fikk du ikke stemt?

– Jo, vi dro til en liten by i nærheten og stemte der. Men mange fikk aldri gitt sin stemme, sier Pocorull som håper på internasjonale reaksjoner.