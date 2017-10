– Flere oppfatter sine assistenter som sin personlige eiendom.

EU skal gjøre mer for å bekjempe seksuell trakassering og overgrep, og arbeidet starter med en kartlegging av problemets omfang i Europaparlamentet.

Slik lød konklusjonen i parlamentet torsdag, etter at parlamentarikerne hadde diskutert seksuell trakassering og overgrep med utgangspunkt i den aktuelle #metoo-kampanjen på sosiale medier, hvor kvinner verden over deler sine historier. Kampanjen har blitt særlig aktuell etter at avsløringene om filmprodusent Harvey Weinsteins krenkelser av kvinner i Hollywood ble kjent.

Fakta: #meetoo-kampanjen Skuespiller Alyssa Milano (44) startet ny hashtag på Twitter, med et forslag fra en venn: «Hvis alle kvinner som er blitt utsatt for overgrep eller opplevd seksuell trakassering skriver MeToo i statusen sin, så ser kanskje folk omfanget av problemet».

Bakgrunnen var avsløringene og skandalene rundt den amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein

Tweeten mottok over 44.000 svar, og har siden spredd seg i sosiale medier verden over.

Selvransakelse

Mot 10 stemmer vedtok EU-parlamentarikerne en resolusjon som etterspør en EU-strategi for å bekjempe kjønnsbasert vold og nye metoder for å takle antatte mørke tall på området. Resolusjonen vender også blikket inn på Europaparlamentet, hvor det i de siste dagene har kommet flere beskyldninger om seksuell trakassering og overgrep mot ansatte.

«Parlamentet bør øyeblikkelig undersøke de nye beskyldningene om seksuell trakassering og overgrep og innføre obligatorisk kursing i respekt og verdighet på jobb for ansatte og medlemmer», lyder det i resolusjonen.

Europaparlamentets selvransakelse kommer etter at det politiske nyhetsnettstedet Politico.eu, som leses av mange i Brussel, har videreformidlet anonyme vitnesbyrd fra kvinner som har opplevd krenkelser innad i EU-systemet.

En av de få som har stått offentlig frem med sine opplevelser er Jeanne Ponté, som arbeider som parlamentarisk assistent for franske Edouard Martin. Til BBC har hun fortalt hvordan hun gjennom sine tre år i jobben har ført en logg over episoder hvor hun eller kollegaer har opplevd seksuell trakassering.

Loggen rommer 47 tilfeller, og spenner fra upassende tekstmeldinger midt på natten til episoder med beføling.

CHRISTIAN HARTMANN, Reuters

Jeanne Ponté forteller BBC at hun føler seg mer optimistisk etter at #metoo-kampanjen skjøt fart.

– Vi må oppmuntre kvinner og menn til å si ifra. Selv er jeg lei av å høre folk si at det er kvinner som må stå frem og si ifra. Da plasserer man ansvaret og bebreidelsen på kvinnene. Det er slett ikke lett å stå frem som offer for seksuell trakassering eller sexistiske kommentarer på sin arbeidsplass, sier Jeanne Ponté.

Hennes sjef, Edouard Martin, som representerer det franske sosialistpartiet i Europaparlamentet, støtter oppfordringen om større åpenhet.

– Jeg har inntrykk av at noen medlemmer av parlamentet oppfatter sine assistenter som deres personlige eiendom, og at de forlanger at de gjør hva enn de ber dem om, sier Edouard Martin til BBC.

– Må endre kulturen

Ansatte i Europaparlamentet har mulighet til å klage inn krenkelser i arbeidstiden til to utvalg i parlamentet, men hittil har det ikke blitt ført noen saker om seksuell trakassering for disse utvalgene, opplyser Marjory van den Broeke, talsperson for kommisjonen.

De parlamentariske assistentene har også mulighet til å henvende seg til sine personalavdelinger, men i disse avdelingene føres det ikke noen offisiell statistikk.

Medlemmene av Europaparlamentet ønsker nå at en gruppe uavhengige eksperter gransker situasjonen i parlamentet og foreslår passende endringer slik at flere kan gå videre med sine saker om de opplever overgrep.

Den danske sosialdemokraten Christel Schaldemose har vært medlem av Europaparlamentet siden 2006. Hun støtter #metoo-kampanjen og en forsterket innsats mot seksuell trakassering.

– Vi må endre denne kulturen hvor noen mener at det er greit å berøre kvinner og utsette dem for seksuell trakassering. Det må vi få satt en stopper for. Og vi skal sikre at det er mulig å si ifra. Det er allerede utvalg i parlamentet hvor man kan ta opp slike saker, men det skulle kanskje vært et enklere system på det, sier Christel Schaldemose.

Hun tror imidlertid ikke at problemet er noe større i Europaparlamentet enn i samfunnet som helhet.

– Jeg tror nok det skjer i Europaparlamentet, men jeg tror ikke det er verre her enn andre steder. Her om dagen leste jeg om sykepleiere og sosialarbeidere i Danmark som opplever seksuell trakassering i form av både muntlige bemerkninger og verre ting, som å bli klappet på baken. Jeg fikk vondt i magen da jeg lese det. Det er dessverre over alt, og det er nok også det som gjør at #metoo-kampanjen har fått så stort omfang, sier Christel Schaldemose.

Schaldemose sier at hun selv ikke har opplevd noen alvorlige episoder i løpet av sine 10 år i parlamentet.

– Men det er jo klart at man flere ganger får kommentarer på utseendet. Det har imidlertid ikke vært noe som har gjort at jeg har følt meg krenket, sier hun.

Kampanjen går verden rundt

Da emnet ble diskutert i parlamentet i Strasbourg møtte flere av parlamentarikerne opp med skilt med emneknaggen #metoo. Og det ble snakket om upassende fremferd fra politikere uten at noen nevnte navn eller detaljer.

For anledningen hadde handelskommissær Cecilia Malmström fått utvidet sin portefølje slik at hun kunne representere EU-kommisjonen i debatten. Svensken støttet opp om initiativet til å diskutere problemet i Europaparlamentet.

– Over hele verden våkner kvinner opp. Det er en sann global bevegelse nå, hvor kvinner sier ifra om det uakseptable, sa Cecilia Malmström.

Hun ønsket imidlertid ikke å følge oppfordringen fra flere medlemmer om å innføre ny lovgivning på området.

– Vi bør fokusere på å bruke de mange redskapene vi allerede har tilgjengelig, sa Malmström, med henvisning til blant annet Istanbul-konvensjonen fra 2011, som omhandler forebygging og bekjempelse av vold mot kvinner og vold i hjemmet.

Alle 28 medlemsland har skrevet under på Istanbul-konvensjonen, men inntil videre har kun 15 ratifisert den.

