Det hvite hus bekrefter at Steve Bannon slutter i jobben som sjefstrateg for USAs president Donald Trump.

Talsperson Sarah Sanders opplyser dette, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Bannon skal være enig med stabssjef John F. Kelly om å forlate Det hvite hus fredag.

Sanders bekreftet dette etter at flere amerikanske medier var ute med nyheten. CNN siterte tjenestemenn i den amerikanske administrasjonen på at den kontroversielle strategen har trukket seg. En kilde sa til Fox News at det er ventet at Steve Bannon forlater Det hvite hus.

Også ABC News meldte at Bannon er ferdig i jobben. Nyhetsbyrået AP siterte to anonyme kilder på saken.

Nyheten kommer kort tid etter at New York Times meldte at USAs president Donald Trump skal ha besluttet at han ønsker å fjerne Bannon.