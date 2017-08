Vesten frykter islamistisk terror, Afrika og Sør-Amerika frykter klimaendringer

ANTITERROR: Det spanske nasjonalpolitiet simulerer terrorangrep på en imaginær flyplass utenfor hovedstaden Madrid. Spania opprettholder for øyeblikket sitt sikkerhetsvarslingsnivå fire, ett trinn under maksimum. En ny undersøkelse at det er terrorgruppen IS som skremmer folk i vestlige land. Andre deler av verden er mer bekymret for klimaendringene. FOTO: Paul White / Scanpix