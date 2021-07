Löfven fortsetter med tynt parlamentarisk grunnlag

Riksdagen godkjente Stefan Löfven som statsminister med to stemmers margin. Det er fortsatt ikke klart hvordan han skal få godkjent det neste statsbudsjettet.

Stefan Löfven kom onsdag til Riksdagen, som godkjente ham som statsminister to uker etter at den vedtok mistillit mot ham. Foto: Ali Lorestani / TT / NTB

NTB

Centerpartiet reddet Löfven over målstreken ved å avstå fra å stemme mot ham i Riksdagen onsdag.

– Vi konstaterer at det ikke er noen andre løsninger på bordet. Derfor stemmer vi blankt, sa Center-leder Annie Lööf på vei inn til avstemningen.

Dermed var det 173 av 349 representanter som stemte nei. Dersom 175 hadde gått mot Löfven, måtte riksdagsleder Andreas Norlén kommet opp med et nytt forslag.

Socialdemokraterna og Miljöpartiet har til sammen 116 stemmer og var de eneste som sa klart «ja» til Löfven. De to partiene skal fortsette å styre Sverige i det som blir Löfvens tredje regjering. Den presenteres trolig fredag. Selv om dette er en anledning til å foreta justeringer, er det ikke ventet store endringer.

– Jeg konstaterer at Riksdagen har gitt meg tillit til å fortsette å lede Sverige. Jeg påtar meg oppgaven med besluttsomhet og respekt, sier Löfven etter vedtaket.

– Vi skal jobbe Sverige ut av krisen, midt i en pandemi, sier han på en pressekonferanse og nevner blant annet arbeidsledighet, velferd, helse og skole og «en kraftig grønn omstart».

Vil foreslå eget budsjett

60 representerer stemte blankt for å «slippe fram» den sosialdemokratiske statsministeren. Blant disse var 31 fra Centern.

Men selv om de lot være å stille seg i veien for Löfvens kandidatur denne gangen, gjorde Center-leder Annie Lööf det klart at hun ikke har tenkt å gi ved dørene når det skal forhandles om statsbudsjett.

– Vi vil legge fram vårt eget budsjettforslag og stemme for det. Vi vil ikke bidra til at et budsjett forhandlet fram med Vänsterpartiet blir godkjent, sa Lööf i Riksdagen rett før onsdagens vedtak.

Vänsterpartiets leder Nooshi Dadgostar har på sin side gjort det klart at hennes parti ikke vil stemme på et budsjett de ikke har kunnet påvirke. Dermed blir det en vanskelig balansegang for Löfven å få statsbudsjettet i havn.

Stilte krav

Vänsterpartiet er heller ikke fornøyd med betingelsene Centern stilte for å stemme blankt. Lööf vil ha lettelser i vernet av strandsonen, styrkede rettigheter for skogeiere og endringer i arbeidsretten. Disse punktene er hentet fra januaravtalen, som sørget for at Löfven kunne danne regjering i 2019, men Vänsterpartiet mener de går for langt.

– Miljöpartiet får finne seg i avtalen dersom de vil sitte i regjering, sa Lööf til Sveriges Radio denne uken.

Det var nettopp noen av løftene i januaravtalen som førte til krisen som endte med mistillit mot regjeringen for to uker siden. Vänsterpartiet satte foten ned da regjeringen gikk inn for frislipp av husleie på nye boliger. Dette er i dag et regulert marked, der leien fastsettes ut fra boligens nytteverdi, ikke markedsverdi.

Forslaget er siden trukket, noe som bidro til at Dadgostar og hennes parti også «slapp fram» Löfven.

Unngikk nyvalg – ordinært valg neste år

Etter at mistilliten var et faktum, hadde Löfven en uke på seg til å si om han ville gå av eller skrive ut nyvalg. Han valgte det første, men da det ble klart at Moderaternas Ulf Kristersson ikke hadde grunnlag for å danne regjering, havnet oppgaven igjen hos Löfven.

Den nylig avgåtte, fungerende og påtroppende statsministeren var den eneste kandidaten som ble foreslått for Riksdagen av Norlén. Hadde de folkevalgte avvist Löfven, hadde talmannen hatt tre sjanser igjen for å unngå nyvalg.

Det holdes ordinært riksdagsvalg i Sverige høsten 2022.