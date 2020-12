Kongehuset staker kursen mot sparing

Pandemi og lave oljepriser tvinger kongehuset i det oljerike Saudi-Arabia til kraftige nedskjæringer.

Den saudiske kongefamilien, med kronprins Mohammed bin Salman og kong Salman bin Abdulaziz Al Saud i spissen, skal øke staten inntjening. Blant annet er momsen blitt tredoblet. Foto: AHMED YOSRI / REUTERS / NTB

Publisert Publisert For mindre enn 40 minutter siden

Saudi-Arabia tar sikte på å spare. Neste års statsbudsjett som nettopp ble lagt frem, opererer med syv prosent besparelser i forhold til i år. Det følger etter et voldsomt underskudd på statsbudsjettet i 2020.

Pandemien har sammen med de lave inntektene fra oljesalg utløst et statlig saudisk underskudd på tolv prosent av bruttonasjonalprodukt.

Men den saudiske krisen handler ikke bare om de lave internasjonale oljeprisene for tiden, som i flere tiår har vært viktig for kongerikets økonomi. For første gang må oljelandet, ifølge en prognose fra oljeselskapet BP, også belage seg på at verdens oljeforbruk og etterspørselen på fossile brennstoffer når toppen. Det skyldes forventningen om omlegging til bærekraftig energi. Ifølge BP vil oljeforbruket kanskje aldri komme høyere enn nå.

– Forutsigelsen av oljemarkedet blir stadig mer utfordrende, sier det saudiske finansdepartementet i sin budsjettoversikt.

For lav oljepris

I alt har den saudiske regjeringen i år hatt et budsjettunderskudd tilsvarende 800 milliarder norske kroner. Neste års besparelser beregnes å kunne begrense underskuddet til halvparten.

Hvis kongedømmet skal klare å balansere budsjettet ville det ifølge IMF, Det internasjonale valutafondet, forutsette en internasjonal oljepris på 67,9 dollar pr. fat (159 liter). Men selv etter en stigning de siste månedene, har ikke prisen kommet høyere enn cirka 50 dollar pr. fat, skriver al-Jazeera. Det er for lite til å holde Saudi-Arabia flytende, men nok til å gjøre amerikansk skiferolje lønnsom og dermed fastholde en amerikansk produksjon som presser de tradisjonelle oljeprodusentene.

Saudi-Arabia må øke sine oljeinntekter. Dagens pris er for lav for kongedømmet. Foto: Ahmed Jadallah / Reuters / NTB

– Budsjettet prioriterer beskyttelsen av borgernes og beboernes helse og sikkerhet og fortsetter innsatsen for å begrense pandemiens innvirkning på vår økonomi, sa kong Salman ifølge Arab News ved fremleggelsen av budsjettet.

– Vi mener at vi fremdeles ikke har lagt problemene bak oss, og vi vil sikre oss at vi har tilstrekkelig finansiering til helsevesenet og at vi er forberedt hvis en andre bølge (av pandemien, red.anm.), Gud forby det, rammer Saudi-Arabia, sier finansminister Mohammed al-Jadaan til Bloomberg TV.

Tredobling av momsen

Jaadan forventer at forskjellige statlige fond vil investere massivt i den saudiske økonomien de neste årene og dermed kompensere for regjeringens besparelser. Ministeren sier at Saudi-Arabia har brukt mindre enn andre medlemmer av G20 på å kompensere de sektorene som har vært hardt rammet av pandemien.

Samtidig har den saudiarabiske befolkningen i år opplevd en tredobling av momsen, fra 5 til 15 prosent, og voksende importavgifter. Det har ifølge Bloomberg økt statens inntekter fra andre poster enn olje, men også vanskeliggjort den private økonomiske gjenopprettingen.

BERGENS TIDENDE/POLITIKEN