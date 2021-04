Khamenei: Tilbud fremmet i Wien er ydmykende

Irans øverste leder Ali Khamenei er kaller forslagene som er fremmet under atomsamtalene i Wien for arrogante og ydmykende.

Irans øverste leder, ayatolla Ali Khamenei, kaller tilbudene som er lagt på bordet i Wien for ydmykende. Foto: AP / NTB

NTB

Publisert Publisert Nå nettopp

Landene som i 2015 inngikk en atomavtale med Iran, innledet i forrige uke nye samtaler i Wien, i håp om å få USA til å slutte seg til avtalen igjen.

Amerikanske utsendinger er også på plass i Wien, men vil foreløpig bare snakke indirekte med iranerne.

Ali Khamenei er ikke imponert over forslagene og tilbudene som hittil er lagt på bordet.

– Tilbudene de kommer med er som vanlig arrogante og ydmykende og ikke verdt å se på, sa ayatollaen i en tale onsdag.

Irans anrikingsanlegg Natanz. Foto: Det internasjonale atomenergibyrået / AP / NTB

Israelsk aksjon

Iran kunngjorde denne uken at de vil begynne arbeidet med å anrike uran opp til 60 prosents renhet, som et svar på sabotasjeaksjonen mot atomanlegget i Natanz i helgen.

Ifølge The New York Times har israelske og amerikanske etterretningskilder bekreftet at det var israel som sto bak sabotasjeaksjonen, der strømforsyningen til anlegget ble ødelagt.

Sabotasjen fant sted samtidig med at det er innledet nye samtaler i Wien, etter signaler fra president Joe Biden om at USA ønsker å slutte seg til atomavtalen igjen.

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) inspiserte onsdag skadene ved Natanz-anlegget

– IAEAs inspektører fortsetter arbeidet med verifisering og overvåking i Iran og har i dag besøkt anrikingsanlegget i Natanz, sier FN-byrået i en uttalelse onsdag.

Irans president Hassan Rouhani. Foto: AP / NTB

Forhandlingskort

Irans president Hassan Rouhani medga onsdag at beslutningen om å anrike uran opp til 60 prosent er ment som et forhandlingskort fra iransk side.

– Dere ville gjøre hendene våre tomme under samtalene, men våre hender er fulle, sa han med henvisning til Israel.

– 60 prosent anriking er et svar på din ondskap. Vi kutter av deg begge hendene, én med IR-6-sentrifuger og en annen med 60 prosent, sa Rouhani videre i et regjeringsmøte onsdag.

– Det dere gjorde, er atomterrorisme, tilføyde han i den TV-sendte talen.

IR-6-sentrifuger anriker uran raskere enn tidligere generasjoner sentrifuger. Iran og stormaktene startet forrige uke de første samtalene med mål om å blåse liv i atomavtalen etter presidentskiftet i USA.

Ikke atomvåpenprogram

Iran har tidligere anriket uran opp til 20 prosent, til bruk i sitt atomkraftverk i Bushehr. Uran benyttet i atomvåpen har vanligvis en anrikningsgrad på minst 85–90 prosent.

Iranske myndigheter fastholder at de ikke har noe ønske om å utvikle atomvåpen, og amerikansk etterretning konkluderer i sin siste trusselvurdering i likhet med IAEA med at landet ikke har noe aktivt atomvåpenprogram.

Først når uran anrikes til over 60 prosent må det sees på som et steg i retning av å utvikle atomvåpen, heter det i trusselvurderingen som ble presentert for Kongressen onsdag.