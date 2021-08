Siste nytt om Afghanistan

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen har bekrefter at Norge trekker hele sitt sanitetsbidrag fra Afghanistan innen utgangen av august. Foto: Fredrik Hagen / NTB

Forsvarsministeren sier det norske sanitetsbidraget trekkes ut av Afghanistan med de amerikanske styrkene. – Vi forholder oss til datoen 31. august, sier han.

– Tidligere har vi hatt som plan å stå med sanitetstilbudet ut året. Det var i et bilde der man så for seg at en sivil kapasitet kunne overta oppdraget for vårt sykehus. Det er ikke aktuelt nå, hvor vi også har planer om å trekke ut sanitetsbidraget i den evakueringsprosessen som pågår, bekreftet forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H) under regjeringens pressekonferanse tirsdag kveld.

Etter planen skulle sykehuset bli stående i Kabul etter at de internasjonale styrkene hadde forlatt Afghanistan, men forutsetningene er de siste dagene endret etter at Taliban har satt 31. august som absolutt siste frist for all militær tilstedeværelse i landet.

Forsvarsministeren understreker at Norge er avhengig av amerikanske styrker i evakueringsprosessen.

– Vi legger planen for uttrekking i samråd med amerikanerne. Vi forholder oss til datoen 31 august, som er satt som frist, men vi vet at situasjonen er dynamisk.