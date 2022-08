To nordmenn bekreftet drept i terrorangrepet i Mogadishu

Utenriksdepartementet bekrefter til VG at to nordmenn ble drept i terrorangrepet mot et hotell i Mogadishu i helgen.

Angripere tok kontroll over et hotell i Mogadishu i Somalia fredag. Minst 21 personer ble drept, blant dem to nordmenn.

NTB

– Utenrikstjenesten er i kontakt med de pårørende som har mistet et kjært familiemedlem, og våre kondolanser går til dem, skriver pressevakt i Utenriksdepartementet (UD), Mathias Rongved, til VG.

Ledelsen i Tawfiiq Islamske senter i Oslo sa mandag til VG at to av deres medlemmer ble drept i terrorangrepet i Somalias hovedstad Mogadishu i helgen.

Onsdag bekreftet UD at én nordmann ble drept i angrepet og sa samtidig at de jobbet med å få bekreftet opplysninger om at ytterligere en norsk borger ble drept.

Angripere fra den ytterliggående Islamistgruppa al-Shabaab tok fredag kveld kontroll over et hotell nær sentrum av Somalias hovedstad Mogadishu. Det tok somaliske styrker over 30 timer å få kontroll på situasjonen. Minst 21 mennesker ble drept og 117 såret i angrepet.