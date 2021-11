Svensk 17-åring dømt til åtte års fengsel for drap på politimann

En 17 år gammel gutt er i Göteborgs tingrett dømt til åtte års fengsel for å ha skutt og drept en politimann i juni.

En 17 år gammel gutt ble fredag dømt til åtte års fengsel for å ha skutt og drept en politimann i Göteborg i sommer. Illustrasjon: Johan Hallnäs / TT / NTB

Skytingen skjedde som følge av en gjengkonflikt, ifølge retten.

Hendelsen skjedde i bydelen Biskopsgården i Göteborg sent om kvelden 30. juni. Politimannen Andreas Danman ble skutt og drept fra rundt ti meters hold.

Tingretten mener imidlertid at det ikke er sikkert at gutten skjønte at den drepte mannen var i politiet.

17-åringen har hele tiden nektet straffskyld. Han ble pågrepet som følge av bilder på overvåkingskameraer, og funn av klær og våpen som kunne knyttes til ham.

Flere personer så eller hørte skuddene.

Det ble dagen etter drapet funnet klær, et munnbind og en elsparkesykkel i et skogsområde rundt 700 meter fra åstedet. Det ble også funnet et skytevåpen som viste seg å være drapsvåpenet. Klærne stemte overens med vitnebeskrivelser av gjerningspersonen, og DNA fra 17-åringen ble funnet på både klærne og munnbindet.

Ifølge tingretten hadde 17-åringen egentlig planer om å drepe tre unge menn i en rivaliserende gjeng. Han ble dømt for drapsforsøk mot disse tre. Han må også betale om lag en halv million svenske kroner i erstatning til politimannens etterlatte.